Csákánnyal végezte ki feleségét a csömendi gyilkos - galéria, videó

Szokványos falusi házak, rendezett porták állnak a 270 lelket számláló Csömenden. A kis településen nagy az átmenő forgalom és a közeli, marcali mentőállomás miatt nem ritka a sziréna szó sem. Ezért nem volt szokatlan a helyieknek tegnap sem, hogy az éles hang újra felharsan a csendes községben. Várható volt a tragédia.

A közelben történt a tragédia. Fotó: Muzslay Péter

A betegszállító a kisbolt melletti háznál állt, ahol több rendőrautó is parkolt már. Ekkor még a csömendiek nem tudhatták, hogy a házban élő férfi egy csákánnyal kétszer fejbe verte feleségét, kioltva az asszony életét.

Több mint 20 éve alkottak egy párt, tavaly pedig össze is házasodtak. Azonban a veszekedések a rokonok elmondása alapján nem voltak ritkák. Ők a családi szál miatt jobban beleláttak a pár életébe, így tudták jól, hogy a férfi többször kezet emelt feleségére. Néhány hónappal ezelőtt eljárás is indult a férj ellen, amikor is a látleletet vevő orvos hivatalból tett feljelentést ellene.

Értetlenül állnak a tragédia előtt

– Akkor már le kellett volna ezt az embert csukni! Egy hirtelen haragú, agresszív hülye volt, ha ivott: kiabált, veszekedett. De ha nem ivott, nem volt vele semmi gond. A négy fal között volt agresszív, azt szokták mondani, hogy lakva ismeri meg az ember a másikat. Mindig azt tudja, aki él azzal a személlyel, kívülállóként, aki látja, azt mondja ez egy jó gyerek, és ennyit. Aztán mégse - mondta el az áldozat nagybátyja, aki nem csak unokahúgát, de a férfit is régről ismerte, osztálytársak voltak az iskolában.

Fotó: Muzslay Péter

A tragédia napján is veszekedett a pár; a férfi pedig- úgy tudni- reggel óta ivott, a házból pedig hangos zene szűrődött ki. Úgy tudni, délelőtt még sütöttek- főztek ott. Miután a nő anyja hazament, lánya felhívta és azt mondta, hogy lepihen egy kicsit az egyik melléképületben. Miközben kisétált a házból, a férfi rátámadt és megölte. A gyilkos felhívta a saját anyját, elmondta, hogy mi történt, majd értesítette a mentősöket, sőt, a rendőröket is magára hívta. Azonban mire az egyenruhások a helyszínre értek, elmenekült a helyszínről. Hajtóvadászat indult ellene, de nem a járőrök, hanem két biciklis látta meg az elkövetőt, amint egy közeli erdészháznál sírva, magába roskadva ücsörgött egy tuskón. Azt is beszélték a faluban, hogy egy baseball ütő és egy üveg sör volt a kezében. A rendőrök elfogták és előállították. A hátban órákig tartott a helyszínelés, a család két rottweilerét állatbefogók vitték el.