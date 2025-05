Kaposvári, nagyatádi és marcali tűzoltó is díjat kapott Szent Flórián napján

Az idén is együtt emlékezett a rendőrség és a tűzoltóság (Katasztrófavédelem) két védőszentjüknek, Szent György és Szent Flórián napjáról. A Tűzoltó- és rendőrnap keretein belül elismeréseket és jutalmakat adtak át. Somogyi lánglovagok is szerepelnek a díjazottak listájában, az elismeréseket az Országos Rendőr-főkapitányság Teve utcai székházában, adták át, ahol az év hivatásos állományú tagjait is elismerték.

Díjakat és elismeréseket vehettek át az ország legjobb tűzoltói.

Forrás: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A somogyi tűzoltók munkáját is elismerték

Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján tájékoztatása szerint az ünnepségen Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára arról szólt, hogy a rendőrség és a tűzoltóság napján azokat köszöntjük, akik olyan hivatást választottak, amelynek gyakorlása során másokért dolgoznak, mások biztonságáért vállalnak kockázatot. A tűzoltók kapcsán kiemelte a tavaly szeptemberi árvízi helyzetet, amelynek során a tűzoltók rendkívüli helytállásról tettek tanúbizonyságot. A miniszterhelyettes szólt a HUNOR mentőszervezetről is, amely Európában elsőként harmadszor minősíttette magát újra sikerrel.

Kertész Norbert tűzoltó főtörzsőrmester, a Kaposvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelője Tűzoltósági tanácsosi címet kapott.

Dicséretben és jutalomban részesítették Haász Roland tűzoltó főtörzsőrmestert, a Nagyatádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság gépjárművezetőjét, illetve Vörös Gábor László tűzoltó őrmestert, a Marcali Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltóját.

A közös rendőr- és tűzoltónapon Pintér Sándor belügyminiszter mondott pohárköszöntőt, úgy fogalmazott, mindkét szervezet évről-évre jobb teljesítményt nyújt.