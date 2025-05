A bajnoksággal a 141 évvel ezelőtt alapított nyíregyházi tűzoltóság első parancsnokáról, Sztárek Ferencről emlékeztek meg. Hazánk szinte minden tájáról, sőt Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek az erőpróbára. Idén nemcsak hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményei tűzoltók, hanem társszervek munkatársai is megmutatták erejüket, gyorsaságukat. Sőt, most először női versenyzők is rajthoz álltak.

Taroltak a somogyi tűzoltók a Sztárek Ferenc Tűzoltó Erőpróbán. Fotó: ifj. Bodó László - KÖTÉL Egyesület

A tűzoltók mindennapjai tele vannak kihívásokkal, melyek teljesítéséhez átlagon felüli erőnlét és pszichés állapot, néha ember feletti elszántság szükséges

-mondta el a Szon.hu-nak Nagy József katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatóhelyettese.

Fotó: Sipeki Péter

A próbatételen sikert sikerre halmoztak a somogyi tűzoltók

Ifjú kategória

2. helyezettje Nagy Kornél (a Kurd ÖTE és KÖTÉL közös színeiben)

11. helyezett Szita Ferenc (Böhönye ÖTE)

Rutinos kategória:

1. helyezett Ifj. Bodó László (Kötél Egyesület)

3. helyezett Vidák Balázs (Barcs HTP)

Beérett kategória:

1. helyezett Kiss János (Bolhás ÖTE)

Női tűzoltó kategória:

1. helyezett Tikász Ernesztina (Kötél Egyesület)

Legerősebb ÖTE tűzoltó: Nagy Kornél (Kurd ÖTE-KÖTÉL)

Legerősebb női tűzoltó: Tikász Ernesztina (Kötél Egyesület)