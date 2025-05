Új logóval szépült meg szakképzési centrum arculata

2025 májusától megújult arculattal folytatja munkáját a Kaposvári Szakképzési Centrum. A 10. évforduló alkalmával izgalmas mérföldkőhöz érkezett az intézmény, megújult arculattal, azonban változatlan elköteleződéssel folytatják a munkát a központnál.

Az intézmény honlapján jelentette be az hírt, melyben arról tájékoztatott olvasóit, hogy mennyire büszkék az elmúlt évtized közös eredményeire, és hálásak partnereink bizalmáért és támogatásáért. A szakképző továbbra is a hagyományokra építve, ugyanakkor innovatív, sokoldalú és magas színvonalú képzési környezettel kíván még hatékonyabban válaszolni a jövő kihívásaira. A szakképzési centrum továbbra is szlogenje szellemében – a karrier, a szakmaiság és a céltudatosság jegyében – dolgozik tovább.