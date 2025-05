Erre még neked is engedélyt kell kérned a saját kertedben

Az én házam- az én váram- tartja a mondás, a valóságban ez viszont kicsit másképp működik. Hiszen számít, hogy a szomszéd felé néz-e ablakunk, milyen messze van a másik telek határától a házunk, és bizony az is, hogy hova ültetünk fát az udvarunkon belül. Ha egy fa beteg, korhadt, veszélyessé válhat, de a kivágását kötelesünk vagyunk jelenteni az önkormányzat, egészen pontosan a jegyző felé. Ugyanis hiába áll magánterületen, hiába a miénk, engedély nélküli kivágásnak számít, ha csak úgy nekiesünk a baltánkkal, fűrészünkkel a kertben. Hogy pontosan hogyan kell eljárnunk, az helyi szinten változhat, ezért érdemes az önkormányzatnál érdeklődni. Ami azonban általános érvényű az az, hogy a 10 centiméternél nagyobb törzsátmérővel rendelkező díszfák, valamint a 20 centimétert meghaladó gyümölcsfák esetében jeleznünk kell a vágást. Illetve védett faj esetében csakis a veszélyessé válása, vagy építési munkálatok indokolják a vágást. De az olyan növényeket, amelyeket viharkár ért, sérült, megdőlt vagy olyan fajtát, amelyre egy lakó, esetleg a szomszéd vagy maga a lakó allergiás rá szintén el kell tüntetni.

Fenyőfát nem tanácsos a kerítés közelébe ültetni.

Fotó: Karnok Csaba

Az már talán nem olyan meglepő, hogy az ültetést is szabályozza rendelet. Hogy a kerítés mellé mi kerülhet, az a növény növekedésétől függ. Például a szőlő, valamint a 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokrok, élő sövény esetén fél méterre a kerítéstől kell ültetni, míg a 3 métert meghaladó fajták esetén már egyméteres távolságot jelent.



Forrás: facebook

A 3 méternél magasabb fákat pedig 5 méterre a telekhatártól telepíthetjük csak. Ugyanakkor ez a különböző fa- és bokorfajonként változhat, így a legkisebb távolság 80 centiméter, a legnagyobb pedig 8 méter. Ez utóbbi leginkább a dió- gesztenyefélékre vonatkozik.

A diófa ültetését is rendelet szabályozza, ezt a fajt kell a legmesszebb telepíteni a kerítéstől.

Fotó: Máthé Daniella

Azonban a közterületekre is vonatkoznak szabályok.

– A szabályozás szerint közterületeken, a házak előtt, ahol nem érintkezik a közművekkel, ott lehet nagyra növő fákat ültetni, ugyanakkor, ahol például a villany vezetéket elérheti, oda már nem ajánlott olyan fajokat telepíteni, mint amilyen a hárs is vagy a platán, hiszen folyamatosan metszeni kell. Így néhány éve a legtöbb utcába csörgőfák és vérszilvák kerültek, ugyanis ezek a fafajok 8 méternél kisebbre nőnek. Ahol nincs vezeték, és a tulajdonost se zavarja, lehetne ültetni. Fontos szempont azonban az is, hogy ne árnyékolja be nagyon az udvart, ne takarj ki az épületet, a közlekedést se zavarja és egyéb károkat sem okozhat- mondta el Fadgyas Attila, Görgeteg polgármestere.