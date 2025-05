Korai halál? Vigyázz, hogy mit eszel: ezek az élelmiszerek hordoznak veszélyeket

Gyorsan, kényelmesen elkészíthetők az ultrafeldolgozott élelmiszerek

Fotóillusztráció: Flajsz Péter/MW

Hátránya a fokozott elhízás

Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának hátránya a fokozott elhízás, ugyanis az ultrafeldolgozott élelmiszerek gyakran magas energiatartalmúak, cukorban, zsírokban és adalékanyagokban gazdagok, ami hozzájárulhat a testtömeg növekedéséhez és az elhízáshoz.

– A telített- és transzzsírsavak fokozott mennyisége, valamint a túlzott sófogyasztás növelheti a vérnyomást és a koleszterinszintet, fokozva a szív- és érrendszeri problémák kockázatát – magyarázta a professzor emeritus. – A gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmazó ultrafeldolgozott élelmiszerek növelhetik az inzulinrezisztencia kialakulásának esélyét, a kettes típusú cukorbetegség kialakulását. Az alacsony rosttartalom és az adalékanyagok megzavarhatják az emésztést és a bélflóra egyensúlyát.

Bizonyos kutatások összefüggést találtak az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása és a depresszió, a szorongás és más mentális egészségi problémák kialakulása között. Az adalékanyagok és mesterséges összetevők fogyasztása hosszú távon allergiás reakciókat, vagy egyéb egészségügyi problémákat válthat ki. És végül az ultrafeldolgozott élelmiszerek kiszoríthatják a friss ételeket, miáltal a változatos és kiegyensúlyozott étrend valószínűsége csökken.

A helyzet nem tragikus, de ügyelni kell a mértékre

Összegezve a rendszeres fogyasztásuk helyett érdemes az étrendben a friss, természetes alapanyagokra, zöldségekre, gyümölcsökre, teljes értékű gabonákra és fehérjeforrásokra (tej, tojás, hús) helyezni a hangsúlyt, hogy hosszú távon is megóvjuk egészségünket.

– Természetesen én is fogyasztok ilyen ételeket, különösen ha külföldön vagyok – jegyezte meg Csapó János. – Ott nekem a gyorséttermek jelentik a hazai ízeket, tudom, hogy a pénzemért mit kapok, és ugyan tisztában vagyok az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának esetleges hátrányaival, de mégis szeretem, havonta egyszer-kétszer, a gyorséttermek által kínáltakat fogyasztani. A helyzet véleményem szerint nem tragikus. Az említett cikkből is kiderül, hogy

az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztása és a korai halálozás között, az ok-okozati kapcsolatot egyelőre nem sikerült teljes bizonyossággal igazolni

Ezért ha szereti valaki a gyorséttermek kínálatát, hát egye, havonta egyszer-kétszer, ettől, véleményem szerint, nem lesz semmi baja. Legfeljebb nem 91, hanem csak 90 évig fog élni.