Megvakulhatsz ettől a szépségtrendtől – rajtad múlik, meg is történik-e

Vékony Éva munkája után biztos nem vakulsz meg, mindenre figyel, ami téged óvhat.

Fotó: Vékony Éva

Ha a pilla csomós, darabos, nem illeszkedik rendesen, az már arra utal, hogy a pillás nem vette elég komolyan a munkáját. – Én minden esetben használok olyan speciális cseppeket felhelyezés előtt és után is, ami biztosítja a pilla megfelelő tartását és azt, hogy ne járjon egészségügyi kockázattal annak felhelyezése. Ezekből természetesen magánszemélyként is tud beszerezni az ember, az utókezelésre is érdemes költeni, nem csak a pilla felhelyezésére – mondta el Vékony Éva.

Hogy ápoljuk a pillát, hogy ne legyen probléma és mit tegyünk ha már megvan a baj?

Ahogy a szakember elmondta, fontos az, hogy a megfelelő módon ápoljuk a pillát. Ne használjuk tisztításához se krémet, se olajat és semmi olyan szert, ami alkohol tartalmaz! Használjunk speciális pilla mosó sampont, amit általában speciális termékeket forgalmazó üzletekben tud beszerezni! Ha valamilyen reakciót tapasztalunk elsőnek keressük fel a pillást, aki azt felrakta! Ne tépkedjük, piszkáljuk, álljunk neki magunk diagnosztizálni a bajt, először a pilláshoz menjünk, aki ha kell, orvoshoz irányít minket!

Barcsay-Veres Amarilla, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinika adjunktusa egy a témába adott interjújában arra hívta fel a figyelmet, ha már szemészeti vizsgálatra kerül sor, akkor a legfontosabb feladat az, hogy megvizsgálják nem jutott-e idegen test, ragasztómaradék a szemfelszínre vagy a szemhéj alá, mert az okozza a gyulladást.

A szakember szerint a szemhéjszéli gyulladás is komoly kockázatot jelent, ami szintén a nem megfelelő higiénia hiányától alakulhat ki.