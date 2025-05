Villányi László újra életre kelti a magyar nótát

Villányi László, miután a 100 tagú cigányzenekar kisprímása lett, elhatározta, hogy segít nekünk abban, hogy ha minél több helyszínen meg tudjon szólalni a magyar nóta. Még az elején jár, de máris három sikeres rendezvényen van túl. Legutóbb a barcsi művelődési házban szervezett a városi önkormányzat és a Turisztikai Egyesület segítségével sikeres estet ’Csendül a nóta” címmel.

Fotó: Györke József

Villányi László ismét húzta a nótánkat

Mellé álltak zenész társai és barátai is. Elfogadta a felkérést Somogyi Erika, Schupp Gabriella és Németh Károly. A mai zene prímásai Budai Sándor és Villányi László voltak. Olyan hosszúra sikeredett, hogy még egy szünetet is közbe kellett iktatni. Ráadásként elhúzták a polgármester asszony és a legidősebb hölgy és férfi résztvevő nótáját is. Pirosló tenyérrel távozott a többség az előadás végén a sok tapstól. Összességében jó volt a zene és nagyszerű a dalok választása is.