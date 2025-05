Ez váltja le az elkadásjelző háromszöget, készülj

Az elakadásjelző helyett vezetik be a V16 vészvillogót, ami egy kompakt, mágneses talppal ellátott eszköz, amelyet a jármű tetejére vagy más jól látható részére lehet rögzíteni. Erős, narancssárga villogó fényt bocsát ki, amely akár egy kilométerről is észlelhető, így jelentősen növeli a lerobbant jármű és vezetője láthatóságát. Néhány modell GPS-szel és Bluetooth-kapcsolattal is rendelkezik, lehetővé téve a valós idejű helymeghatározást és az automatikus értesítést a mentőszolgálatok felé.

Villogót is leváltja a jövő technológiája.

A háromszög célja, hogy figyelmeztesse a közlekedés szereplőit egy álló vagy meghibásodott járműre, és ezzel megelőzve egy esetleges ráfutásos baleseteket. Ez a hagyományos elakadásjelző kihelyezése azonban veszélyes is lehet, mivel a sofőrnek 50-100 métert kell gyalogolnia a forgalmas úttesten, hogy megfelelő távolságra helyezze ki. Ez különösen autópályákon és rossz látási viszonyok között kockázatos. A V16 eszköz használata viszont nem igényli a jármű elhagyását, így csökkenti a balesetveszélyt.

Hol is vezetik be kötelezően a V16 vészvillogót?

Spanyolországban 2026. január 1-jétől válik kötelezővé a V16 vészvillogó használata a többsávos utakon és autópályákon lerobbant járművek esetében, ugyanakkor ez más európai országokban is ajánlott. Magyarországon egyelőre még nincs szó a V16 kötelezővé tételéről, ugyanakkor várható, hogy a jövőben hazánkban is megjelenik ez az eszköz, ami egyébként a motorosok számára is hasznos lehet, hiszen ők nehezebben észlelhetőek az utakon, különösen éjszaka és rossz időjárási körülmények között.

A V16 vészvillogó segíthet abban, hogy a lerobbant motorosokat is időben észrevegye a többi közlekedő.

Az autósok és motorosok számára egyaránt érdemes megfontolni ennek az eszköznek a beszerzését, hiszen nemcsak a saját, hanem a többi közlekedő biztonságát is növeli.