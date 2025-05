Vasárnapra ajánljuk: még lehet jelentkezni az anyák napi virágültetésre

Minden kaposvári és környékbeli családot várnak vasárnap délután az Anyák Napi virágültetésre, a Vaszary parkba.

– Idei ültetésünk attól is lesz különleges, mert számtalan segítő állt mellénk – legyen szó önkéntesekről, partnerekről vagy családokról, akik szívvel-lélekkel vesznek részt az előkészületekben és a megvalósításban. Ez nem csak egy program, hanem egy közösségi ünnep, ahol a gyerekek a saját kezűleg elültetett virággal köszöntik az anyukájukat, nagymamájukat – mondta el a rendezvény szervezője, a Kaposvárimami Családi Online Magazin főszerkesztője.

Virágültetésre várják a kaposváriakat

Elsner-Szentesi Mónika azt is hangsúlyozta, hogy a virág mellé szívecskés táblákra írhatják fel az ültetők édesanyjuk, vagy nagymamájuk nevét, a nekik szóló üzenetet. Így később is tudni fogják, hogy melyik az ő viráguk, emlékeztetve az együtt töltött pillanatokra. Ilyen ültetést már negyedik alkalommal szerveznek meg Kaposváron. Első évben még csupán 100 virág került az ágyásokba, ezúttal viszont már 400 palánta talál gazdára.

–Az ötlet egy országos Imami kezdeményezésből indult, amelyhez örömmel csatlakoztunk, hiszen láttuk benne az értéket: egy szimbolikus, mégis megható módját annak, hogy megköszönjük az édesanyák, nagymamák szeretetét. A programot kezdetektől fogva közösen szervezzük Pintér Rómeó alpolgármesterrel, aki szívügyének tekinti ezt az eseményt, és évről évre mellettünk áll benne – fejtette ki Gutheil Gabriella.

A helyszínt és a virágokat is az önkormányzat biztosítja.

Ebben az évben immáron negyedik alkalommal szervezik meg a virágültetést

Fotó: Lang Róbert

Színes programok kísérik a virágültetést

A délután folyamán játékos táncház várja a kisebbeket, a Nonalanguages csapatával, de megnézhetik a Roxínház műsorát is az érdeklődök, és egy ajándékkereséssel is készültek a szervezők a virágültetésen túl.

– A célunk egyszerű és szívhez szóló: maradandó élményt adni az édesanyáknak és gyermekeiknek, és megmutatni, hogy Kaposváron anyának lenni és családban élni jó. A Kaposvárimaminál fontosnak tartjuk, hogy ne csak tájékoztassunk, hanem közösséget is formáljunk – olyan alkalmakon keresztül, ahol az emberek találkozhatnak, kapcsolódhatnak egymáshoz, és együtt tehetnek valami szépet a városért, egymásért – tette hozzá Elsner- Szentesi Mónika.

A program teljesen ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött, hiszen a virágok száma véges.