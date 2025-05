Egyesek durván beletaposnak a gázpedálba, mások figyelmetlenek, s emiatt enyhén lépik át a megengedett legnagyobb sebességhatárt, ám a közlekedők betéve tudják, hogy a rendőrök rendszeresen tartanak közúti akciót - Zsiguliból traffipaxoztak: vaskos meglepetés érte a sofőröket.

Zsiguliból traffipaxoztak: vaskos meglepetés a sofőröknek

Fotó: Fortepan

Kincsre bukkantunk egy hazai filmarchívum adatbázisában, amely arról edukálja az állampolgárokat, hogyan zajlott a rendőrségi sebességmérés a hetvenes években Budapesten.

A békebeli bemutatófilmben követhetjük nyomon, hogyan mérték az autók sebességét a budapesti rendőrök a hetvenes években. „A Zsigulira szerelt doboz egy kis méretű radarkészülék, közismert nevén traffipax. A kocsiban lévő, automatikusan működő fényképezőgéppel kombinálva segítséget nyújt a közlekedési szabálysértések fölfedésében” – hangzik el a videóban.

Így a gyorshajtók pillanatnyi sebessége nemcsak regisztrálható, de a fényképen rögzítve egyúttal döntő bizonyíték is. Lakott területen a gépjárművek megengedett legnagyobb sebessége akkoriban még óránként 60 kilométerben volt maximálva.

Hét óra alatt 47 gyorshajtót találtak

Gyorshajtókra utaztak a rendőrök. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei hétfőn Marcali és Fonyód vonzáskörzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását. A reggel 7-től délután 2-ig tartó akció ideje alatt a járőrök 47 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt.

Beintett a traffipaxnak, nem ijedt meg a gyorshajtó

Lakott területen 100 km/órát meghaladó sebességgel száguldott, és még mutogatott is az autós. Beintett a traffipaxnak, nem ijedt meg a gyorshajtó. Fittyet hányt a közlekedési ellenőrzésre egy sofőr, sőt jól be is mutatott a traffipaxnak, ráadásul mindezt megörökítette a hatósági fotó. Az Opel vezetője Bács-Kiskun vármegyében száguldott, de ahelyett, hogy lassított volna a sebességmérő-berendezés láttán, mindkét kezével jelezte, hogy észrevette a rendőröket.

Már a 70-es években is villogtattak

- Emlékszem a traffipaxos Zsigulikra, annak idején a rendőrautók elejére szerelték fel a téglalap alakú berendezést, ami a mérőkészülék része volt - közölte kedden Nagy László nyugalmazott kaposvári vizsgabiztos. - Volt, amikor a 70-es években én is belefutottam a traffiba a Balaton parton és kemény 50 forintot fizettem.