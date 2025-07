A fiatalok körében is népszerűek a kockázati életbiztosítások

Az élet nagy mérföldkövei, mint az érettségi vagy a karrier indulása, sok meghatározó döntést hoznak magukkal – köztük a jövő pénzügyi stabilitásának megalapozását is. A K&H adatai szerint nemcsak az öngondoskodás egyik alappillérét jelentő nyugdíjbiztosítások, de a kockázati életbiztosítások is egyre népszerűbbek valamennyi korosztályban, így a fiatalok körében is.

A technológia térhódítása a biztosítási szektorban is egyértelmű. A K&H adatai szerint a digitális úton megköthető biztosítások népszerűsége töretlen. A K&H kockázati életbiztosítási szerződések esetében a három évvel ezelőtti indulás óta több, mint 40 százalékos a mobilbankon keresztül megkötött szerződések aránya. Még nincs egy éve, hogy a nyugdíjbiztosítások is elérhetőek a K&H mobilbankjában, de máris jelentős, 26 százalék ez az érték, vagyis ma már minden negyedik nyugdíjbiztosítást mobilon keresztül kötnek meg az érintettek. A K&H célja, hogy a digitális megoldásokkal könnyen és gyorsan segítse ügyfeleit pénzügyi céljaik elérésében, biztosítva a hosszú távú stabilitást és a váratlan események elleni védelmet is.



A digitálisan megkötött életbiztosítások esetében a 30 és a 40 éves korosztály aránya a legmagasabb, 33, illetve 27 százalékkal, ezt követi az 50-es és a 20-as korosztály 22, valamint 18 százalékos aránnyal. Ez a szélesebb spektrum azt mutatja, hogy a fiatalabbak (20-as, 30-as évek) már az aktív keresővé váláskor felismerik a jövedelemkiesés elleni védelem fontosságát. Egy váratlan betegség, baleset vagy sajnálatos esemény komoly anyagi terhet róhat a családra, de akár egyedülállóként is ellehetetlenítheti a jövőbeni terveket. Az életbiztosítás ebben az esetben a pénzügyi biztonság alapját teremti meg, védelmet nyújtva a jövedelem elvesztése vagy csökkenése esetén. Az 50-es korosztály magas aránya pedig azt jelzi, hogy a karrierjük csúcsán lévők is gondoskodnak a jövőjük és szeretteik védelméről.