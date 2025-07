Áldást osztott az autókra és a biciklikre a marcali plébános

Tomanek Ferenc Áron plébános az ünnepi szentmise végén, a Gyümölcsoltó Boldogasszony plébániatemplomban elvégezte a szertartás első részét, majd pedig egyesével áldást osztott az autókra és tulajdonosaikra a Hősök terén. Szent Kristóf a népies vallásosság talán egyik legnépszerűbb alakja az egyházban, mivel ő az utasok, vándorok, és a hajósok védőszentje is.

Fotók: Kiss Kálmán

A Magyar Autóklub a biztonságos közlekedésért alapított díját is róla nevezte el. Legismertebb ábrázolása, hogy Kristóf a kis Jézust a vállán viszi át egy erős sodrású folyón. Az ünnep alkalmából Szent Kristóf közbenjárását szokták kérni az úton lévőkért, a közlekedési morál javulásáért, a balesetmentes közlekedésért, és a szerencsés megérkezésért. A marcali hívek nemcsak autóikat, de többen kerékpárjaikat is elhozták, hogy az égiek pártfogását is kérjék az egyre nagyobb forgalomban.