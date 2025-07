Ezért ne aludj nyitott ablaknál! Mutatjuk a minőségi alvás titkát

A nyári éjszakák sokszor okoznak kellemetlenséget számunkra, leginkább akkor, ha a pihentető alvásra gondolunk. Akinél nincs otthon klíma, az bizony rászorul arra, hogy más módszerekkel hűtse le a lakást – bár az átszellőztetés a klímázóknak sem árt. Ahogy kicsit hűl a levegő, rögtön nyitnánk is az ajtót, ablakot, de a szakértők szerint a nyitott ablaknál alvás nem kifejezetten segít abban, hogy pihentetően aludjunk. Mutatjuk, hogy aludjunk melegben és mit ne tegyünk, ha nyugodtan aludnánk!

A nyugodt alvás titka, hogy ne legyen nyitva az ablakod éjjel

Forrás: MW

Egy németországi egyetem kutató az éjszakai alvást vizsgálták és arra a következtetésre jutottak, hogy akik nyitott ablaknál alszanak, azok sokkal kevésbé kipihentek ébredtek mint a zárt ablaknál alvó társaik. A megállapítás nem különösebben meglepő, mégis szinte alig gondolunk bele: komoly feszültséget okoz a forgalmas utcák, a közlekedés és a hajnali, illetve kora reggel ébredő város vagy szomszédság zaja mindannyiunk számára.

Mi a jó alvás titka? A nyitott ablak semmiképp

A kutatócsoport vizsgálatai során azt állapította meg, hogy a zajártalom – a városi zajok, mint például az autók vagy az éjszakai randalírozók hangja – a stresszhormonok, például a kortizol szintjének emelkedéséhez vezet. A megemelkedett kortizolszint pedig jelentősen befolyásolhatja a fizikai és mentális egészséget, továbbá legyengült immunrendszerhez vezethet.

A megemelkedett kortizolszint – amelyet gyakran a krónikus stressz vált ki – számos egészségügyi problémához vezethet, mivel a kortizol hosszú távon történő túltermelődése felborítja a szervezet hormonális és anyagcsere-egyensúlyát. Az egyik leggyakoribb következmény az immunrendszer gyengülése, ami fokozott fertőzéshajlamot eredményez. Emellett a kortizol hozzájárul a vércukorszint emelkedéséhez, ami növeli az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Ha nem alszunk jól a melegben a kortizol szintünk is jelentősen megváltozik, ami elhízáshoz vezet

Forrás: MW

A hormon hatással van a zsírraktározásra is, különösen a hasi régióban, ami elhízáshoz vezethet, tovább növelve a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját. A megemelkedett kortizolszint ronthatja az alvásminőséget, álmatlanságot okozhat, és hangulatzavarokat, például szorongást vagy depressziót válthat ki. Hosszú távon csontritkulást idézhet elő azáltal, hogy csökkenti a csontképződés hatékonyságát, valamint izomgyengeséghez is vezethet. Nők esetében menstruációs zavarokat és termékenységi problémákat is okozhat.