Az első Anna-bált egy húsz éves lány tiszteletére szervezték, akit egyébként Krisztinának hívtak

A tavi fürdőkultúra kibontakozása a 19. század második harmadára tehető, de Keszthely, majd Balatonfüred nagyban megelőzte a balatoni településeket. Balatonfüred nagy erőforrása volt a füredi savanyúvíz, amely vonzotta a korszak hírességeit, neves politikusait, közéleti személyiségeit. Így Balatonfüred az 1830-as évek elejére központi helyszínné vált, ahol ráadásul 1831-ben még kőszínházat is avattak, a Dunántúlon elsőként. A színház mellett a különböző táncestélyek, vacsorák, kártyapartik jelentettek kikapcsolódást, amelyeknek az úgynevezett kurszalonok adtak helyet. Mindezekhez az eseményekhez a 19. század második felében hozzákapcsolódtak a vitorlás- és úszóversenyek, a szórakozás tárháza egyre nőtt.



Ebben a miliőben vette kezdetét a füredi Anna-bál is, amelynek első időpontjára vonatkozóan biztos adat nincsen, az idők során az 1825-ös évet jelölték meg kezdő dátumként. Az első bált Szentgyörgyi Horváth Fülöp János rendezte, Anna napkor, mert feleségét Annának hívták. A legenda szerint a lánya tiszteletére hívta életre a bált, de a lányát Krisztinának hívták, viszont az kétségtelen, hogy az akkor 20 esztendős fiatal lány elsőbálozónak számított. Idővel egyre több társlegenda kapcsolódott az eseményhez, például az is, hogy ezen a bálon ismerkedett meg Szentgyörgyi Horváth Krisztina és Kiss Ernő császári tiszt, a későbbi aradi vértanú, de valójában kapcsolatuk kezdete korábbi évekre tehető, nem a bálon indult. 1826-ban tartották meg esküvőjüket. Ebben az időszakban a Szentgyörgyi Horváth-ház központi épületnek számított Füreden, ahol még József nádor, Berzsenyi Dániel, Garay János, Vécsey Ernő, Noszlopy Gáspár, Vörösmarty Mihály, Wesselényi Miklós, Deák Ferenc is megfordult. Sőt mi több, itt írta meg Kossuth Lajos 1842-ben azt a híres fürdőlevelét, mely a füredi társadalmi és korabeli életnek egyik kiváló történeti forrása lett. Szentgyörgyi Horváth Krisztina és Kiss Ernő házassága végül tragédiával végződött: Krisztina belehalt a születésbe, majd a gyermeket is elveszítették, Kiss Ernő pedig az aradi bitófán fejezte be életét.