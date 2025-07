Helyi közélet 3 órája

Az aratás felénél járnak Somogyban, a termésből ismét jut a rászorulóknak is

Javában zajlik az aratások országszerte, így Somogyban is. Az aratási munkálatokat a viharárok és a csapadék is lassíthatja néhol, de így is az elmúlt évekhez hasonlóan sok gazda jelezte, hogy adományával csatlakozna a Magyarok Kenyere programhoz.

Forrás: MW Az aratás félidőhöz ért: a szélsőséges időjárás sem gátolta meg a betakarítást – Immár több mint tíz éve gyűjtünk búzát a rászorulóknak a Magyarok Kenyere programnak köszönhetően. A tizenötmillió búzaszem a világban szerteszét élő magyarokat jelképezi – mondta el Madarász Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ Somogy vármegyei elnöke, aki hozzátette: idén is tizenhat gyűjtőpontra várják az adományokat augusztus 20-ig. Az eddigi adományozók jó szándékú segítségéért nagyon hálásak, és arra kérik azokat, akik szeretnék támogatni a programot, keressék a gyűjtőpontok képviselőit, vagy a falugazdászokat. Az aratás fele zajlott le eddig

Fotó: Pusztai Sándor Az őszi árpa aratása mostanra befejeződött, míg a búza több mint felét gyűjtötték már be. – Az esős napok ellenére az őszi búza több mint felét sikerült betakarítani eddig. Hátra van még sokfelé az őszi kalászosok érése, de volt, ahol a rozsot és a zabot már betakarították. Somogyban a szélsőséges időjárás ellenére a gazdák mindent megtesznek azért, hogy a családok asztalára kenyér kerüljön - tette hozzá Madarász Zoltán. Idén 16 gyűjtőhelyen várják a gazdák adományát

Forrás: MW "Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem" A jótékonysági kezdeményezés immár 15 éve indult útjára a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának köszönhetően. Mára az együttműködés átlépte a határokat és a nemzetközi összetartozás egyik alappillérévé vált. A magyar gazdák a program kezdetek óta terményfelajánlással segítik a rászorulókat, így nemcsak a gazdaságok vesznek benne részt, hanem a fuvarozók és a malmok is. Sőt, kulturális programok, szakmai összejövetelek is kapcsolódnak a kampányhoz, de még ösztöndíjjal is támogatják azokat a nehéz sorsú fiatalokat, akik az agráriumban szeretnének tanulni.

