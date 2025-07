Áradás az özönvíz után: kilépett a Kapos folyó a medréből, átszakadt egy gát, lezárták a vésztározót

Bencs Zoltán kérdésünkre azt is elmondta, hogy az árhullám, ami most vonul le a Kaposon annyiban érzékelhető Kaposváron, hogy a kis vízmeder helyett a folyó szép formájában folyik át a városon. Ha nem lenne a tározó és a szakemberek nem lassítanák a víz sebességét, már a Jókai ligetben is látni lehetne. A most érkező víz egy részét tározzák a Kapos vésztározóban, hiszen miközben Kaposvár térségében árvízi védekezés van Somogy és Baranya több területén aszály elleni védekezés is érvényben van.