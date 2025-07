Kiborultak a nyaralók - kommnetcunami zúdul Siófokra

Az árvaszúnyogoknak fontos ökológiai szerepük van

Bár sokan bosszankodnak miattuk, az árvaszúnyogok jelentős ökológiai szerepet töltenek be. Nemcsak a vízminőség javításában van szerepük, hanem táplálékul szolgálnak a madarak, halak és más vízi élőlények számára is. A kutatók arra kérik a tóparton nyaralókat, hogy ne irtsák, ne zavarják a növényzetet, ahol a rovarok pihennek, és ha tehetik, este kerüljék az erős fényeket, mivel azok messziről is odavonzzák az árvaszúnyogokat.