Botrányos dugók, folyamatosan be van állva a horvát autópálya, így kerüld el az idegeskedést

Hosszú órákra dugó alakulhat ki a horvát autópályákon

– Én mindig azt mondom a vendégeknek, hogy amikor indulnak, készüljenek hideg étellel, innivalóval, ha nem muszáj, romlandót ne hozzanak magukkal, és szánják rá a napot az utazásra, mert sajnos nem lehet tudni, mikor vannak dugók és azok mekkorák. Soha nem tanácsolom azt, hogy éjjel induljanak, mert akkor már reggel nyolc órakor toporzékolnak, hogy mikor lehet becuccolni a szállásra – mondta el Nagyfaludi Katalin.

Indulj hajnalban, és ne feledd, az árak is emelkedtek!

Barcsról többen is indulnak az éjszaka közepén. – Mi már hosszú évek óta járunk családdal, barátokkal a horvát tenger partra. Visszatérők vagyunk, sokszor megyünk ugyanoda. Bevált a környék, a vendéglátók is kedvesek, jó a parkolási lehetőség. Már többször indultuk az éjszaka közepén, konkrétan éjfélkor. Mivel jó messze megyünk, így többszöri megállással körülbelül 8 óra körül érünk a partra. Nos, nálunk bevett szokás, hogy ilyenkor irány a part, reggeli kávé és egyéb finom italok, majd korai érkezéssel vesszük át a szállást. Nem mindig van erre lehetőség, de akkor is elindulunk korán. Letelepszünk a parton, így egy fél nappal többet élvezhetjük a nyaralást és még a dugót is elkerüljük – mondta el a barcsi Tóth Anikó.

A horvát autópálya bedugulhat ugyan, de ha egyszer már leérünk a partra garantált a pihenés

A díjszabás már idén emelkedett, ahogy minden más déli szomszédunknál.

