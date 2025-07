Somogyban is megjelent ez az emberre is különösen veszélyes rovar?

Lényeges azzal tisztában lenni, hogy az ázsiai lódarázs veszélyes az emberekre és a méhekre is, szakemberek szerint adott esetben indokolt a fokozott óvatosság.

Ázsiai lódarázs: veszélyesek, elpusztíthatják a méhcsaládot

Csípése erős allergiás reakciót válthat ki, és komoly kárt okozhat a beporzókban

– Ázsiai lódarazsat észleltek a héten több helyen is – Siófokon, Szabadifürdőn és Sóstón… így sajnos szinte biztos, hogy Zamárdiban is jelen van – olvasható egy bejegyzésben. Fontos tudni: az ázsiai lódarázs veszélyes az emberekre és a méhekre is! Csípése erős allergiás reakciót válthat ki, és komoly kárt okozhat a beporzókban.

– Ha bárki ilyen rovart lát Zamárdiban, kérjük, jelentse be a következő oldalon megadott e-mail-címen: https://www.omme.hu/azsiai-lodarazs/ – szól a felhívás.

Bónai András, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) külkapcsolatokért felelős elnökhelyettese is hallott az információról, s pénteken azt mondta: úgy néz ki, hogy ez téves információ.

– Az OMME több ezer ázsiai lódarázs befogására alkalmas csapdát helyezett ki korábban az országban – közölte pénteken az elnökhelyettes. – Tavaly az autópályák közelében rakták ki ezeket, s idén azok a méhészetek is jelentkezhettek a csapdákért, akik csatlakozni akartak a programhoz. Somogyban is a vármegyei szaktanácsadó közreműködésével zajlott a munka.

Pusztítás, gyors észlelés, terjedés lassítása, segítség - fontos a lakosság közreműködése