Készülsz a Balaton-átúszásra? Volt, amikor kenyeret ettek és konyakot ittak verseny közben az úszók

Szekrényessy Kálmán ugyanis valóban történelmet írt: 1880. augusztus 29-én tette meg a nagy távot, sajtóérdeklődés által övezve, Siófok és Balatonfüred között. A déli partról indulva majdnem hét órán keresztül tempózott. Végül sikerült az országos szenzáció, amely előtt évekig sokáig gyakorolt: a Boszporusz- és a Szuezi-csatornát is átúszta, 1879-ben pedig már a Balatonfüred-Tihany-Balatonfüred távot is megtette. A neves eseménnyel hagyományt teremtett, nem csak a Balatonnál: 1881-ben rendezték meg Vác és Pest között a Dunán azt az első hivatalos úszóversenyt, amelyen Szekrényessy Kálmán szintén jó eredményt ért el. Már önmagában a Balaton-átúszás is nagy bravúr volt részéről, de reneszánsz embernek is mondhatjuk: az első sportlapot ő alapította, a Magyar Torna Klub létrejötte szintén a nevéhez kötődik.

Szekrényessy Kálmán volt az első Balaton-átúszó

Fotó: Wikipedia

Szekrényessy iránymutató lett a magyar úszósport terén, a későbbi években egyre többen követték példáját. Időközben még egy neves képviselője lett a távi átúszásoknak, Grafl Károly (1878-1945) személyében, aki olyannyira beleszeretett a Balatonba, hogy nevét is Balatonira változtatta. Az ő sorsa is különleges, hasonlóképp sportoló kortársaihoz, ugyanis megalapította a Balatoni Úszók Egyesületét, valamint 1896 és 1904 között többször is átúszta a tavat. S hogy miképpen is zajlott egy úszóverseny a korszakban, azt egy 1896-os tudósításból ismerhetjük meg:

Az úszók melltempóval haladtak. Az indulás után két órával kevés kenyeret és konyakot vettek magukhoz, majd újult erővel folytatták útjukat. A Balaton közepe táján Balatony mindjobban elhagyta társát. Eközben Cserveny fürdőigazgató csónakon mintegy két kilométernyire, az úszók elé jött. Balatony ismét gyorsította tempóját és 19 óra 34 perckor érintette a siófoki móló első kövét. A közönség éljenzése közepette és a Rákóczi-induló hangjainál lépett szárazra. Ez időben 18 éves tanuló volt, 1894-ben kezdett versenyezni, s azóta 24 díjat nyert.

Személye olyannyira meghatározó volt a tavi úszósportban, hogy amikor 1905-ben nem adta le nevezését, évekig nem is tartották meg az eseményt. Balatoni Károly egyébként egyébként úszóteljesítménye mellett kiváló ökölvívó, birkózó és vízipólós is volt. Ez utóbbi sportágat bátyjával, Grafl Ödönnel közösen űzték és gyakran feltűntek a Siófokon tartott edzőtáborokban, ahol Hajós Alfréd is megfordult. Balatoni Károly így lett az első magyar vízilabda csapat tagja is, amit kiváló úszástudásának is köszönhetett. Sajnos karrierje tragikusan tört ketté: 1945 márciusában, a második világháború idején, a megszálló német csapatok agyonlőtték.