Lassú volt a vonat..., egyesek repülővel a jöttek a Balatonra nyaralni Budáról

Az első tavi gőzhajó ugyanis csak 1846-ban tette meg próbaútját, elindulása Kossuth Lajos és Széchenyi István hatékony összefogásának volt köszönhető. 1847-től számítjuk a rendszeres gőzhajójáratot a tavon. Néhány évtizeddel később szintén fontos állomása következett a balatoni közlekedésnek: 1861. április 1-jén nyitották meg az utazóközönség előtt az ún. Déli Vaspályát. Ennek az útvonalnak eredetileg az volt a célja, hogy Pest-Budát Nagykanizsán keresztül Fiumével összekösse és egy kereskedelmi lehetőséget biztosított. Azonban mindennek eredményeként a déli parti fürdőtelepek virágzása kezdődött meg. 1863-ban már Siófok is kaphatott vasútállomást, addig csak Szántódon, Bogláron és Szentgyörgyön működtek indóházak.

A Balatonon az 1800-as években jelent meg az első gőzhajó

Fotó: Fortepan

A túlpartra a Kisfaludy gőzös szállította az utasokat az 1864-ben megépített siófoki mólóról. 1896 júliusában pedig megnyílt a Kaposvár-Fonyód vasútvonal is. Az Észak-Balatoni vasúti pálya csak később épült meg, 1909-re lett kész. A 133 km hosszúságú – helyiérdekű vasúti szabvány alapján készült – vonal állomásai: Börgönd-Szabadbattyán-Polgárdi-Akarattya-Alsóörs-Balatonfüred-Badacsony-Tapolca lettek, valamint ezzel párhuzamosan kiépült a veszprémi szárnyvonal is. Időközben a MÁV is több változtatást eszközölt az 1930-as évek elejétől. Új motorkocsik és sínautóbuszok álltak szolgálatba. Majd elindultak vasár- és ünnepnapokon az ún fürdővonatok vagy más néven filléres vonatok. A fürdővonatok június végétől szeptember elejéig általában hétvégi napokon, különböző napszakokban indultak Balatonfüredre, Siófokra, valamint Keszthelyre, átszállás nélkül szállítva az utasokat. Az 1930-as évek közepére a Balatont, elsősorban a főváros irányából, mind autóúton vagy vasúton, de légiforgalmi eszközzel is megközelíthették a látogatók, ezt egészítette még ki a MÁVAUT szolgáltatása, azaz az autóbuszos utazások megjelenése is.

Fontos közlekedéstörténeti mérföldkő a Balatonnál az autóút kiépítése is, amelynek eredményeként 1928-ra megépülhetett a balatoni körút. A trianoni békediktátum után kezdődött meg a Balaton virágkora, felfutása, ez az időszak sok-sok vendéget hozott a magyar Tenger partjára. Így elkerülhetetlenné vált egy korszerű kompjárat üzembe állítása.

A kompjárat terve már 1927-ben megfogalmazódott, de a valódi kezdet 1928. augusztus 1-jére tehető. A segédmotoros komp I. vastestű hajó volt, amely 12 perc alatt tette meg az utat, mindez jelentős előrelépésnek számított a néhány évvel azelőtti állapotokhoz képest.

Megjelentek a hidroplánok a Balatonnál

A két háború közti idegenforgalmi felfutás a tó repüléstörténetében is komoly változásokat hozott. Megjelentek a hidroplánok az 1920-as évek elejétől, amelyek egy magántársaság üzemeltetésében Budapesten, a Gellért téren szálltak fel és Siófokon volt egy állomáshelyük, de rendszeres sétarepüléseket is tettek a tavon, Keszthely, Almádi, Füred, Földvár érintésével. A Junkers típusú hidroplánok kedvelt és gyors utazóeszközeivé váltak a balatoni nyaralóknak. 1933-tól Siófok mellett, Kilitin, a Magyar Atlétikai Club (MAC) jóvoltából megkezdte működését a sportrepülőtér is. Ahol nemcsak a sportemberek hódoltak kedvenc időtöltésüknek, hanem több külföldi sportrepülőt is fogadtak, akik aztán Siófokon nyaraltak. A Balaton közlekedéstörténeti múltja éppolyan színes, mint általános története, érdekes ebből a szemszögből is minél többet megtudni erről a témáról.