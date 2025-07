Egy végzettség nélküli agrármérnök csaknem tönkre vágta a szőlőtermesztést a Balatonnál

Nem álltam meg a déligyümölcsöknél, teát is akartak termelni a Balatonnál

Az eredeménytelenség azonban kezdetben nem volt elegendő arra, hogy teljesen felhagyjanak a terv megvalósításával, mert 1953-ban már azt hangoztatták: ahol a citrom megterem, ott teát is lehet ültetni… A teaültetés – amely végül nem kezdődött el – esetében is a Balatont nevezték meg esetleg helyszínnek.

Sztálin halála és a diktatúra enyhülése sem hozott törést a hazai és balatoni citrustermelésben, hiszen 1954 év elején ezt olvashattuk a keszthelyi kísérleti telepről:

„Méteres mélységű, hosszú melegárkok futnak egymással párhuzamosan a telep kertjének közepén, bennük ott díszlenek kövéren fénylő zöld leveleikkel az illatos csenjék. A nagyobb páraképződés elősegítése érdekében a melegárkok környékét különféle növényekkel gyepesítik be. Egyelőre ezen a téren is kísérletezések folynak. Az árkok oldalait sorjában eper-, sóskás-, ibolyaszőnyeggel díszítik. Csak a kísérletezési időszak után válik el, hogy melyik növényi szőnyeg tudja maga körül legjobban párásítani a levegőt. Télen nádfonatú padlóval takarják be az árkokat. A nádtakarót még búzapelyvával is behintik és a cserjék csak néhány parányi üvegablakon át kapnak világosságot.”