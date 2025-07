Felejthetetlen élményeket kínál a fejlődő Balaton

– Annak ellenére, hogy folyamatosan fejlődik, egyre több turisztikai attrakciót, kiváló borokat és gasztronómiát, a családoknak felejthetetlen élményeket és aktív kikapcsolódást kínál. A károgókkal ellentétben nekünk szívügyünk a Balaton – közölte Biró Norbert és dr. Szajcz Adrián.

– Úgy tűnik, nincs új a nap alatt idén sem. Ahogy azt sajnos a korábbi években tapasztaltuk, ezúttal is negatív hangok tömkelege igyekszik távol tartani a vendégeket a Balatontól. Nem igazán lepődtünk meg, amikor a baloldali médiákból a megszokott, kritikának nehezen nevezhető lejárató kampány már megindult a szezon előtt. Így július vége felé felmerül a kérdés, miként lehet szinte minden nap a lángos vagy a hekk árával foglalkozni. Kimondottan úgy, hogy nem zavarja őket az a tény, a balatoni éttermek se drágábbak, mint a fővárosiak – egyébként ezt sok érintett el is ismerte. Érdekes módon ott hajlandók azt kifizetni, nálunk pedig panaszkodnak, hergelnek miatta. Ők nem nagyon veszik figyelembe, hogy a Balaton sokkal több, mint egy egyszerű tó. Egy olyan turisztikai célpont, ami évről évre képes megújulni és felejthetetlen élményeket kínálni a látogatóknak. Szerencsére a negatív hangokat kiválóan ellensúlyozzák a pozitívumok, melyek messze felülmúlják a kritikákat, és indokolttá teszik a tó népszerűségét. Különösen úgy, hogy folyamatosak a beruházások a régióban.

Aktív kikapcsolódást kínál a Balaton. Fejlődik az infrastruktúra, folyamatosak a beruházások

Fotó: Lang Róbert

Megújulnak a strandok, fejlődik az infrastruktúra, és egyre nagyobb hangsúlyt kap a fenntartható turizmus. A mi célunk egyértelműen az, hogy a Balaton ne csak ma, hanem a jövőben is vonzó és élhető úti cél maradjon, megőrizve természeti értékeit, hogy mind a négy évszakban kínáljon érdekességet. Ehhez nagymértékben hozzájárul, hogy az elmúlt években óriási fejlődésen ment keresztül a balatoni gasztronómia. A hagyományos lángos és hekk mellett egyre több minőségi étterem, bisztró és borászat kínál különleges ízélményeket, helyi alapanyagokból készült ételeket és díjnyertes borokat. A vendéglátóhelyek és szállás­adók is egyre tudatosabban törekednek a minőségi szolgáltatások nyújtására, figyelembe véve a vendégek igényeit és a modern elvárásokat. Nekünk, somogyiaknak ez különösen fontos. Nem csak azért, mert gyönyörű, hanem azért is, mert megélhetést nyújt az itt élőknek, nagymértékben hozzájárul vármegyénk és országunk jó hírnevéhez – hangsúlyozta a közgyűlés elnöke.