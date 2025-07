A csillogó gépmadár nyomában járva

A Balaton életében ez az esemény valóban óriási hírt keltett. Lányi, aki hivatásos katona és repülőgép-tervező is volt egyben, ezzel az 1911. augusztus végi tettével beírta magát a tavi repüléstörténet életébe. Az eseményt pontosan megtervezték: a tó átrepülése nehezen indult, mert a süppedő talajon nem volt egyszerű a felszállás. A vízen közben – egy esetleges katasztrófát elkerülendő – három motorcsónak állomásozott. Az egyik csónakban, Giczy Bella, a nagyváradi főerdész lánya, Lányi menyasszonya ült, aki minden eseményre követte leendő férjét. A korabeli leírások szerint mindkét parton nagy tömeg éljenezte – a korábban plakátokon előirányzott – várva várt műveletet. Lányi a tavat Blériot XI típusú gépével 7 perc alatt repülte át.

Többször is előkerültek már világháborús repülőroncsok a Balaton mélyéről. Fotóillusztráció: Lang Róbert

A két háború közti idegenforgalmi felfutás a tó repüléstörténetében is komoly változásokat hozott. Megjelentek a hidro­plánok az 1920-as évek elejétől, amelyek egy magántársaság üzemeltetésében Budapesten, a Gellért téren szálltak fel és Siófokon volt egy állomáshelyük, de rendszeres sétarepüléseket is tettek a tavon, Keszthely, Almádi, Füred, Földvár érintésével. A Junkers típusú hidroplánok kedvelt és gyors utazóeszközeivé váltak a balatoni nyaralóknak.

Ebben az időben készült el a Magyar Atlétikai Club vízi sporttelepe is, ahonnan sétarepülést végző vízi repülők indultak. A sétarepülés kedvelt turistaszórakozássá vált a vidékén, az egyre nagyobb számban itt nyaraló közönség szívesen szemlélte a tavat felülnézetből is. Repülőbalesetek nem igazán történtek, egy kivétellel: 1934-ben Szent-Istvány Dezső légügyi felügyelőt halálos légi baleset érte Siófokon. Szent-Istvány, aki gyakorlott pilótának számított, a Sióból szállt fel hidroplánjával, majd a motorja leállt és egy villanyfővezetéket átszakítva zuhant az országútra. Emlékműve a siófoki Újhelyi strandtól nem messze, a Szigliget utcában áll.

1933-tól Siófok mellett, Kilitin, a Magyar Atlétikai Club (MAC) jóvoltából megkezdte működését a sportrepülőtér is. Ahol nemcsak a sportemberek hódoltak kedvenc időtöltésüknek, hanem több külföldi sportrepülőt is fogadtak, akik aztán Siófokon nyaraltak. 1938-ban pedig már olyan nemzetközi csillagtúrát szerveztek – a Balatoni Sporthét keretein belül –, amelynek a végpontja a Balaton, Kiliti volt. Egy korabeli tudósítás így összegezte a látottakat: „Egyszerre csak a tiszta égbolt apró kis bárányfelhői közül előbukkant az első acélosan csillogó gépmadár és egyre erősödő berregéssel közeledett a balatoni repülő-csillagtúracéljához. Azután a repülőgépek sűrű rajai lepték el a dunántúli eget és a csendes vidéket a nagy erejű gépekben feszülő motorok lüktető zúgása, berregése verte fel. Olaszok, franciák, németek, osztrákok, angolok, svájciak, belgák, csehek gépei – összesen 52 – érkeztek be a balatonkiliti célba. A gépek vasárnap a repülőtéren kiállításra kerülnek, hogy a közönség is szemügyre vehesse a különböző típusokat.”