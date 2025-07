Balatonfenyvesen minden a vízi sportokról szólt a hétvégén

Ezen a hétvégén minden a vízi sportokról szólt Balatonfenyvesen. A központi strandon, az óriás csúszdánál sup oktatás, evezés, szörfözés, csúszda és vízibicikli várta foglalkozásokkal az érdeklődőket. A kora délutáni órákban akár már hét éves kortól egy ingyenes program keretein belül be lehetett kóstolni a windszörfözés rejtelmeibe. Az esti órákban Sup oktatáson és egy közös evezésen lehetett részt venni, késő este pedig éjszakai csúszdására lehetett jelentkezni, ez idő alatt Dj. Deviis gondoskodott a jó hangulatról.