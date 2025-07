Baranyai Éva örökre beírta a nevét Buzsák „nagykönyvébe"

Baranyai Éva, Somogy kulturális életének ikonikus alakja áprilisban költözött vissza Buzsákra, vagy ahogy maga fogalmazott: tért haza véglegesen Fenyvesről az egykori sikereinek színhelyére, ahol máris bekapcsolódott a helyi nyugdíjasklub tevékenységébe és lett oszlopos tagja a közösség énekkarának. Bár hosszú évek óta komoly egészségügyi gondokkal küzd, emiatt azonban soha nem hagyta el magát, az önsajnálat a mai napig ismeretlen számára.

Baranyai Éva sikereit a felmenőitől örökölt géneknek és csodálatos gyermekkorának is köszönhette

Baranyai Éva sikereit a közösségek is formálták

– Ha padlót fogtam, nagyon hamar sikerült talpra állnom. A pozitív életfelfogást és az ének szeretetét a nyolcvanéves korában elhunyt édesapámtól örököltem, aki négy infarktus, ugyanannyi agyvérzés és számos műtétje ellenére mindig jókedvű volt és végigdalolta az életét- mondta, nem elhallgatva a hozzá közel állók és a közvetlen környezete segítségét és a hitéből adódó lelki támaszt sem.

Baranyai Éva a közösségek támogatásáról is szót ejtett, amelyek a nehéz időszakokban is célt és értelmet adtak számára. Az élete amúgy három helyszínen zajlott: szülőföldje Iharosberény volt, majd két balatonfenyvesi időszak között három évtizedig élt Buzsákon, ahova óvónőként került. Már az első pillanatban elbűvölték az ott élő néphagyományok, a csodálatos kézimunkák, a remek közösség. Hímezni is a dadáktól tanult, munkájából adódóan pedig a népmesék és-dalok, valamint a gyerekversek is az élete részévé váltak. A népművészetek szerelmese lett, amelyhez hozzájárult a férje, Buzsáki István fafaragó művész is. Belépett a népi együttesbe és aktív szerepet vállalt a falu kulturális életének szervezésében is. Tíz év óvónői munka után a kultúrház főállású igazgatója lett, amely egy felejthetetlen, sikerekben gazdag időszak kiteljesedését is jelentette.

– Könyvtáros is voltam, hozzám tartozott az idegenforgalom, rendezvényeket szerveztem, az együttes vezetését is megörököltem, mindeközben pedig élő hagyományokat gyűjtöttem és vettem magnóra, közülük nem keveset színpadra is vittünk. Ezekből a munkákból később Fenyvesen is merítettem, ahol a nyugdíjas-egyesületnek művészeti vezetője majd elnöke voltam. A buzsáki együttessel a sok-sok hazai szereplés mellett Szovjetunióban és Jugoszláviában is megfordultunk, több alkalommal pedig Franciaországban és Olaszországban is nagy sikerrel léptünk fel- emlékezett az egykori népművelő.