Aggódtak a szülők, hogy nem lesz gyermekorvos Barcson – talált megoldást a város

Heti húsz órában látja el három orvos a barcsi gyermekorvosi ellátást, erről is döntött a helyi képviselő-testület legutóbbi ülésén.

Megoldódott a gyermekorvos kérdése Barcson .Forrás: Barcs Város

Szeptember 1-jétől is biztosított lesz a folyamatos gyermekorvosi ellátás Barcson, Anderné Röszler Erika egy átmeneti, de stabil helyi megoldást talált a nem csupán Barcson problémát jelentő orvoshiány kezelésére, tette közzé a barcsi városháza, hivatalos közösségi oldalán.

A testületi döntés értelmében a Kistérségi Járóbetegellátó Központ felhatalmazást kapott arra, hogy hatályos finanszírozási szerződést kössön a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) a helyettesített körzet egészségügyi ellátásának finanszírozására vonatkozóan, ezzel biztosítva az anyagi hátteret a zavartalan működéshez.

A képviselő-testület továbbá felhatalmazta Anderné Röszler Erika polgármestert és Kisimre László igazgató-főorvost, a Kistérségi Járóbetegellátó Központ vezetőjét, arra, hogy kiírják és folyamatosan aktualizálják a pályázatokat a betöltetlen körzet háziorvosi feladatainak ellátására. A cél a tartós megoldás megtalálása és egy új, elhivatott gyermekorvos bevonása a barcsi egészségügyi alapellátásba.

Barcson megoldást kerestek és találtak

Anderné Röszler Erika polgármester elmondta, heteken keresztül, nyári szabadsága előtt több orvossal tárgyalt, beleértve gyermekorvosokat és a környékbeli vegyes körzeteket ellátó háziorvosokat is, akik esetleg vállalni tudják a gyermekorvosi körzet helyettesítését.

A tárgyalások eredményeként sikerült egy kedvező anyagi konstrukciót kialakítani, amit több orvos is elfogadott. Ennek köszönhetően szeptember 1-jétől biztosított lesz a gyermekorvosi ellátás Barcson, beleértve a rendelési időt, a tanácsadást, a védőoltások beadását és a gyermekek orvosi kezelését is.

Három orvos vállalta a helyettesítést heti 20 órában, ami csak öt órával kevesebb a mostaninál.

Anderné Röszler Erika kiemelte, hogy ez egy átmeneti megoldás, és folyamatosan keresik a végleges gyermekorvost a körzetbe. Fontosnak tartották azonban, hogy egyetlen napra se maradjon gyermekorvosi rendelés nélkül a település, és a körzet ellátása folyamatos legyen. A polgármester szerint ez a megoldás garantálja, hogy a barcsi gyermekek egészségügyi ellátása a lehető legmagasabb szinten valósuljon meg a jövőben is.