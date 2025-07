Két veszélyes trópusi betegség is megjelent Magyarországon, nyaralásokról hurcolták be hazánkba

A trópusi betegségek felüthetik a fejüket Magyarországon is, két példa is akadt rá a napokban. A dengue-láz és a malária Magyarországon is felbukkant, miután a klímaváltozás és a fertőzött szúnyogok terjedése komoly kockázatot jelent.

Betegségeket vizsgálnak a magyar laboratóriumokban Kép: Laufer László

Trópusi betegségekkel kell ismerkednünk

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentése szerint egy 49 éves nő maláriával tért haza Afrikából, ahol Ugandában és Ruandában járt. Ez az eset jól mutatja: a trópusi betegségek nem maradnak a trópusokon, könnyen átkerülnek Európába is, így a malária Magyarországon is felütheti a fejét. A malária egy parazita eredetű betegség, amely szúnyogcsípéssel terjed. Fő tünetei közé tartozik: magas, hullámzó láz, hidegrázás, fejfájás, izomfájdalmak, kimerültség.

Súlyos esetekben szövődményként akár máj- és veseelégtelenség, kóma is kialakulhat, de halállal is végződhet a betegség. Magyarországon egyelőre csak külföldről eredeztethető esetek fordulnak elő. Malária ellen jelenleg nem létezik széles körben használt védőoltás, viszont megelőző gyógyszeres kezelés elérhető. Ezt az utazás előtt, célországtól függően írhatja fel az orvos.

Nemcsak az utazókra veszélyes

Bár Európában az 1970-es évekre sikerült visszaszorítani a maláriát, az utóbbi években ismét előfordultak olyan esetek, hogy fertőzött szúnyogok repülőgépeken vagy csomagokkal érkeztek a kontinensre. Ezt a jelenséget hívják „bőröndmaláriának” vagy „reptéri maláriának”.

A legtöbb ilyen esetet nagy nemzetközi repülőterek közelében észlelték, főként Franciaországban, Belgiumban és Németországban. A betegség halálos kimenetelű is lehet, különösen idősebb vagy legyengült immunrendszerű betegeknél.

A Dengue-lázat csonttörőnek is hívják

Egy másik súlyos trópusi fertőzést azonosítottak nemrég egy 52 éves Fejér vármegyei nőnél, aki Indonéziából tért haza. Az utazás után rosszullét jelentkezett nála, majd az orvosi vizsgálatok során dengue-vírust mutattak ki a szervezetében. A dengue-láz jelenleg több mint 100 országban van jelen, és a malária után a második leggyakoribb szúnyogok által terjesztett betegség. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a fertőzöttek száma évről évre nő, különösen a globális felmelegedés és a szúnyogpopulációk terjedése miatt. A dengue-láz –más néven „csonttörő láz” – nevét arról kapta, hogy egyes esetekben olyan erős izom- és ízületi fájdalmat okoz, mintha eltörtek volna a csontjaink. A vírus emberről emberre nem terjed, a szúnyog a csípésével viszi át a fertőzést. Tünetei az influenzához hasonlók, és a fertőzés után általában 4-7 nappal jelentkeznek.