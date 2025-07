Négy hét az ismeretlenbe: feladja a leckét az utasoknak a MÁV a Keleti Pályaudvar bezárásával

A Budapest–Miskolc közötti InterCityk, a Békéscsaba felől és Békéscsaba felé közlekedő InterRégiók és InterCityk, valamint a Tisza-tó sebesvonat a Keleti pályaudvar helyett a Nyugati pályaudvarról indul, és oda is érkezik. Az InterRégiók és az S80-as vonatok a Keleti helyett Kőbánya felsőről indulnak, és oda is érkeznek. A belváros felé rugalmasabb eljutási lehetőségek biztosítása érdekében pótlóbuszok közlekednek Kőbánya felső és a Puskás Ferenc Stadion metróállomás között.

– A pécsi és a kaposvári InterCityk fővárosi végállomása Budapest-Kelenföldre kerül át – közölték.

A társaság tájékoztatójában arról is beszámolt: a korlátozás ideje alatt az S76-os vonatok egy része meghosszabbított útvonalon, Pilisvörösvár–Pécel között közlekedik, átszállási lehetőséget biztosítva az M3-as metróra.

A Nyugati pályaudvar leterheltségének, forgalmának enyhítése érdekében az S21-es vonatok jellemzően Kőbánya-Kispest állomáson fordulnak.

A 400-450 szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével tervezett szerelési munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma.

Utazás előtt tanácsos tájékozódni

– A Keleti pályaudvar műszaki felújítása időszerű, s különösen lényeges, hogy a beruházás a váltók, a sínek mellett a felső-vezetéket is – közölte kérdésünkre szerdán Schiszler László, a Közlekedéstudományi Egyesület Somogy Vármegyei Szervezetének elnökségi tagja. – Ilyen esetben fontos, hogy a MÁV széleskörűen tájékoztassa az utazókat. S mivel a kaposvári IC-ket is érinti a közelgő változás, ezért utazás előtt feltétlenül érdemes tájékozódni, a z érdeklődők a helyi vasútállomáson is tájékoztatást kaphatnak.