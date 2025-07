Nem éri meg spórolni a biztonságon – akár százezrekbe is kerülhet egy baleset

Az egyik portál szerint egyre kevesebben vannak olyanok, akik úgy indulnak útnak külföldre, hogy nem kötnek valamiféle utasbiztosítást. Ez nagyon helyes! Itt persze nem azokról van szó, akik néhány száz kilométerről például kiugranak Bécsbe sétálni és kávézni, hiszen meglehetősen sokan megteszik ezt, hanem a hosszabb útra indulókról. Bár hallottunk már összességében félmilliós „kávéról” is egy nem várt műszaki hiba miatt. A szakemberek szerint ez jó tendencia, hiszen a biztonság kulcskérdés ezekben az esetekben is.

Egy jól megválasztott biztosítás akár milliós ellátást is fedezhet

Biztosítás nélkül drága meglepetés is jöhet

Ugyanakkor az is szembetűnő, hogy csak kevesen optimalizálják a biztosításokat. Pedig ez is fontos. Az okok összetettek, ám ráadásul sokszor néhány száz forintos többletről van szó, amit célszerű vállalni, különösen gyermekes családok esetében. Ilyenkor általában a tengerpart az irány, s leginkább autóval, ahol már az autós asszisztencia is számításba jön, hiszen hiába modern a technika és hát sajnos a közlekedés ördöge sem alszik. Egy komolyabb biztosítás, amely egy hétre két fő esetében 10 ezer forint körüli, már komoly orvosi ellátást is magába foglal. Ebbe akár már 100 millió forintos kinti orvosi ellátás is belefér. Több somogyi család fizetett már egy egyszerű strandbaleset vagy sürgős külföldi orvosi ellátás miatt több tíz-, illetve százezer forintot az elmúlt években, miközben például 3-5 ezer forintos biztosítási többletért akár korlátlan összegű, ingyenes ellátást kaphattak volna.

Nem érdemes tehát a biztonságunkon spórolni, akkor sem, ha társunkról, az autónkról van szó. A márkaszervizek szolgáltatásai mellett a megfelelő biztosítás bizony biztonságot jelent. A nem várt helyzeteknek a kellemetlenségeken túli komoly, nem éppen pénztárcabarát „segítségéről” is olvashattunk, ahol csak úgy repkedtek száz eurók, miközben csak egy határig tartó autóvontatásról volt szó, s nem is a horvát tengerpartról.

Tudjuk, hogy a pénznek ára van, de a biztonságnak még nagyobb!