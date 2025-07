Bedőlt a BMW uralma, helyette egy egészen más típus ömlik az országba

Pörög a használat autó biznisz, 2025 első felében már 7954 járművel többet hoztak be az országba a tavalyi év hasonló időszakhoz képest. Érdekes változás észlelhető a legtöbbet behozott járművek listáján, a 3-as BMW királysága bebukott, helyette valami más ömlik az országba.

A kis öreg Golfok taszították le a trónról a BMW-ket

Forrás: vezess.hu

A vezess.hu felmérései alapján továbbra is a német gyártmányok a legnépszerűbbek, azonban egy-egy amerikai és dél-koreai modell belefér abba a Top 20-as listába, ami a legnépszerűbb modelleket foglalja össze a magyarok körében. Továbbra is az Volkswagen Golfok a legkeresettebb modellek, de január eleje és június vége között rengeteg Ford Focust hoztak be az országba. Dél-Somogyban még mindig a használt Suzukik a legnépszerűbbek, de sokan keresik az Opel és a Skoda márka négykerekűit.

Már nem a BMW 3-as modellje a legnépszerűbb használat autó

A vezess.hu elezmése szerint a 2016-ban még listavezető 3-as BMW évről évre lépegetett hátrafelé a listán, idén azonban lezuhant a 18-ik helyre. A 20 személyautó közül 18-nak nőtt a behozatala, ennél viszont ‒17 százalékos esés volt tapasztalható. A másik nagy visszaesés az Audi A6-nál volt tapasztalható, ott 11,74 százalékkal csökkent a behozatal. Hogy mi lehet a dolog hátterében? Egyes felvetések szerint racionálisabbak lettek az álmok.

Az igazi választ persze nem lehet tudni, de a számok nem hazudnak. A Golfok, Focusok és már az idős Swiftek importja is növekszik, a 3-as BMW-é meg zuhan. A Datahouse előzetes adatai szerint a hazai használtautó-piacon 466 300 személygépkocsi cserélt gazdát az első félévben. Ez az érték 2,5 százalékkal haladja meg a tavalyi első félév volumenét, amely az eddigi rekordot jelentette. A JóAutók.hu várakozása szerint komoly esély van arra, hogy éves szinten megdől a használtautó-piac forgalmának tavaly elért közel 907 ezres csúcsa is.