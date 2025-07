Karrier 2 órája

Ezek a legboldogtalanabb szakmák- a tiéd köztük van?

Egy átlagos élet során több mint 80 ezer órát töltünk munkával – ez nemcsak az időnket emészti fel, hanem lelkiállapotunkra és egészségünkre is komoly hatással van. Hiába a stabil jövedelem, ha nap mint nap feszültséggel, kedvetlenséggel ülünk be a munkahelyünkre: a tartós elégedetlenség nemcsak a közérzetünket rontja, hanem idővel testi tünetekhez is vezethet. A boldogtalan szakmák tehát akár meg is rövidíthetik életünket.

Egy friss amerikai kutatás, a Deputy Shift Pulse Report több mint másfél millió dolgozói kérdőív alapján állították össze, hogy mely szakmák számítanak a legboldogtalanabbnak. Így kerültek első helyre a gyógyszertári dolgozók. Mindössze 14%-a érzi jól magát munka közben – sokan számolnak be kiégésről, alacsony megbecsültségről, alulfizetettségről, és arról, hogy kevés támogatást kapnak a nagy felelősséggel és a gyakori konfliktusokkal terhelt munkájukhoz, ami a boldogtalan mindennapokhoz vezethet. A gyógyszerésezek kerültek első helyre a boldogtalan szakmák közül

Fotó: Szakony Attila A csokonyavisontai Mészáros Ágoston 23 dolgozik ebben a szakmában. Alátámasztotta a kutatás azon pontját, miszerint az alacsony bérek valóban problémát jelenthetnek a gyógyszerészeknek, de a betegekkel való kommunikáció szerinte nem lehet oka a kiégésnek, mint más szakmákban. – Ez a munkánkkal jár, nem mondanám, hogy ez boldogtalan dolog, de szellemileg bizony toppon kell lenni egész nap és mindenféle kérdésre adekvát választ kell adnunk.Gyógyszerészként szakmailag nagy a felelősséged, hogy mit mondasz mivel mit szedhet a páciens, milyen kölcsönhatás léphet fel hatóanyagokkal. Ha pedig egész nap betegekkel foglalkozol, akkor egy idő után elfáradsz, és akkor azt érzed, hogy váltanál egy másik szakmára, ahol kevésbé kell emberekkel foglalkozni – mondta el a gyógyszertárvezető. Másutt más szakma került a boldogtalan lista élére A kutatás alapján a második helyen a csomagküldők, és a postai dolgozók állnak, őket pedig szorosan követik az állategészségügyi alkalmazottak. Egy észtországi kutatás pedig 59 ezer ember bevonásával kimutatta, hogy a legelégedetlenebbek a kereskedelemben, vendéglátásban, biztonsági munkakörökben és monoton fizikai munkát végzők közül kerültek ki – főként azok, akik kevés önállóságot élveznek, kiszolgáltatottak, és nem kapnak visszajelzést munkájuk értelméről. De kínai kutatók is vizsgálták, mintegy 17 éven át, hogy melyik területen éri a legtöbb stressz az alkalmazottakat. A felszolgálókat például magas érzelmi és fizikai megterhelés éri nap, mint nap. – Szerintem a vendéglátás egy külön életforma. Ha valaki nem szívből, belső elhivatottsággal végzi, valóban lehet boldogtalan és kimerítő. De ha valaki igazán érzi ezt a szakmát, ha élvezi az emberekkel való kapcsolódást, akkor ez az egyik legszínesebb, legizgalmasabb és legvidámabb hivatás. Nincs két egyforma nap, minden vendég, minden szituáció más – és ez folyamatos lendületben tartja az embert. A mi feladatunk nem pusztán ételt és italt felszolgálni, hanem hozzájárulni egy vacsora, egy randevú vagy akár egy üzleti megbeszélés hangulatához. Egy-egy kedves szóval, mosollyal vagy figyelmes gesztussal valódi élménnyé tehetjük a vendég estéjét. Ez egyfajta szolgálat, de közben művészet is, és ha valaki ezt szívből csinálja, az örömöt talál benne – nap mint nap – mondta el Nemes Róbert, aki Budapesten egy Dinig Guide bár menedzsereként dolgozik.

Hozzátette azt is, hogy a COVID időszaka alatt rengeteg vendéglátós hagyta el a pályát, helyükre pedig kevésbé elhivatott munkatársak kerültek, ráadásul a kiégés is gyakori fogalom ebben a szakmában. – Bárki kérdezi hogy miért szeretem még mindig ezt csinálni és hogy tudok mosolyogni szívből: ha egy gyárban ülnék minden nap 40 éven át akkor tényleg azt érezném hogy ki vagyok égve. De amíg minden napban a lehetőséget látom, addig hogy lehetne kiégni? Fotó: Székelyhidi Balázs A kiégés azonban szinte bármelyik munkakörben jelen van- hogy kiderítsd, téged is érint-e, kattints ide és töltsd ki a tesztünket! A szintén gyógyszerész Zsifkovics Mercédesz is hasonlóképpen vélekedik.

– Szerintem kétféle ember van ebben a szakmában: aki még szereti csinálni, és aki már kiégett. Őszintén megértem azokat is, akik kiégtek. Nagyon nehéz emberekkel foglalkozni – sokszor szíved-lelked beleteszed a munkádba, és mégis csak a kritikát kapod. Például a közelmúltban is volt egy esetem: egy hölgy azt állította, hogy nem kapta meg a gyógyszerét, pedig a kamera felvétele egyértelműen igazolta, hogy átadtam neki. Mégis én lettem hibáztatva. Ez kicsit megviselt, de mára elengedtem– mesélte el a fiatal lány, hozzátéve: a folyamatosan változó jogszabályok sem könnyítik meg ezt a foglalkozást.

– Próbálunk minden előírást betartani, így például ha valaki másnak szeretné kiváltani a gyógyszert, kötelező a személyi igazolvány – sokan ezt értetlenkedve vagy ingerülten fogadják. Vagy amikor elektronikus recept kiváltásához kérjük a TAJ-kártyát, és az a válasz, hogy ők olyat sosem láttak. Én mégis a szerencsésebbek közé tartozom, mert még mindig szeretem ezt a munkát. Minden nehezebb eset után jön valaki, aki kedves, mosolyog, vagy egyszerűen csak azt mondja, hogy „köszönöm szépen” – és ez teljesen feldobja a napomat. Ezek az apró gesztusok óriási erőt adnak. Amikor ezt a pályát választottam, az volt a célom, hogy segítsek az embereknek – és ezt a célt ma is szem előtt tartom – mondta el Nemes Róbert, aki a Dinig Guide top 10 legjobb bárjának egyikében dolgozik Budapesten, mint menedzser.

