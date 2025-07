Beérett a munka gyümölcse – A popmulatós király egész nyáron bulizik

A dél-somogyi popmulatós király nyáron sem pihen, alig telik el pár hétvége muzsikálás nélkül a fiatal zenész életében. Bulik, szülinapok és falunapok Balogh Bence naptárjában.

A dél-somogyi popmulatós király egész nyáron bulizik

Fotó: Balogh Bence

Beérett a sok-sok munkával teli téli hónap, a dél-somogyi popmulatós király egész nyáron muzsikál. Darány, Nagyatád, Heresznye csak pár helyszín, ahol Bence megfordult, és hol van még a vége.

Buli az egész nyár

Balogh Bence egész nyáron bulizik, aminek közönsége különösen örül. Amikor civil munkája nem szólítja el, akkor ha csak teheti muzsikál. A sok klipforgatás és dalírás beérett a nyárra, szinte minden hétvégén van valamilyen fellépése. – Ahogy közeledett a nyár, úgy jöttek a megkeresések is. Mindenfelé járok fellépni, és jelenleg is egyeztetés alatt áll még az idei nyárra több műsorom is, illetve az egész évre még jó pár buli. Egészen decemberig vannak lekötéseim fellépések és bálok tekintetében – mondta el a dél-somogyi popmulatós király.

A buli sosem érhet véget

Fotó: Balogh Bence

A zenészt sokak kedvelik, fellépési alkalmával többen is sorakoznak a színpad előtt, slágereit énekelve. – Hogy jó úton járok, azt az mutatja, hogy többnyire, ahol eddig jártam falunapon vagy bármilyen rendezvényen, visszahívtak már most a jövő évi rendezvényekre. Sajnos a "civil" munkám miatt nem tudok minden hétvégére vállalni fellépéseket, de amennyire lehet próbálom összefűzni a kettőt – tette hozzá az énekes.

Bence azt is elárulta nekünk, hogy már készülnek az új szerzeményei is, amiből tervei szerint idén már csak egy lesz kiadva. A következő hétvégén Darányban zenél egy születésnapi bálon, azután pedig Heresznyén lesz egy fellépése.