Ebben az országban dolgozik most a világutazó kaposvári fiatal

A Lindesnesben található Under nevű vendéglátóhelyen különleges fogásokat, nem kevesebbet, mint tizenhetet szolgálnak fel. A pincérek tájékoztatást nyújtanak a hosszúra nyúlt vacsora alatt minden egyes falat történetéről, hogyan készült, hogy került a vendégek tányérjára. Adott, hogy itt a tengeri élőlények jelentik az ételek alapanyagait, melyeket az alkalmazottak maguk gyűjtenek be. De beszereztek hangyákat is, ugyanis egyes desszerteket a védekezősavukat felhasználásával ízesítettek. A fiatal kaposvári srác elmondta, hogy egy idő után már nem volt ugyanolyan izgalmas, mint az első pillanatban, de a tenger változatossága sokszor újat vagy más képet tudott mutatni: más volt egy csendes és más egy viharos nap után. Csernák Botond tavaly májusban hazatért a skandináv területről, és egy darabig Budapesten dolgozott, de idén tavasszal újra útra kelt. Ezúttal Barcelonában találta meg a számításait, egy több mint 10 éve működő egy Michelin-csillagos étteremben.

A norvégiai Under étterem

Forrás: Csernák Botond

Csernák Botond most a spanyol vendégek szívét hódítja meg Barcelonában

– Egy ideje körvonalazódott bennem már a váltás az északi, skandináv részekről, majd jött egy kis visszatérés Magyarországra, de hiányzott egy kicsit több energia, másik klíma, a társadalom. A MontBar tulajdonosával ismertük már egymást, és beszélgetni kezdtünk arról, hogy szüksége volna egy menedzserre, én meg úgy voltam, hogy nézzük meg!

Forrás: Csernák Botond

Ugyan az első időszak sűrű volt, de sikerült hamar belerázódnia az ottani ritmusba. Mindezek mellett a nyelvtanulásba is bele kellett vágnia, de a spanyol csak elsőre tűnt egyszerűnek. – Eleinte azt gondoltam, hogy egyszerű lesz, a spanyolt pár hét alatt kirázom kisujjamból. De azért ez nem így van, hiszen egy teljesen új nyelv azért nem ragad csak úgy rá az emberre. Ezért elkezdtem arra is kicsit több időt szánni – beszélt a nehézségekről a kaposvári fiatal. Azt is elárulta, hogy nem néztek rá másképp, mert nem Spanyolországban született, a kölcsönös tisztelet számított az elejétől fogva, így viszonylag gördülékenyen indult a munka.