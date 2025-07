Szívhez szóló csoda történt az első fonyódi börzén

Íme a csoda maga: a 14 éves kislány a fonyódi börzén vette élete első lemezét és lejátszóját

– Mindez semmi. Elmesélte a kislány, hogy ő egyébként 5 éve zenél, gitározik. Eddig zeneiskolai szinten művelte, most pedig már magántanárhoz jár, mert szeretné komolyan csinálni. Ettől nagyon elérzékenyültem. Amikor ránéztem a kislányra, egyből a húgom, Szabó Nóra Judit jutott eszembe, aki a Kis Tuli Együttes és a Megarox tagja is volt, akit sajnos nemrég elveszítettünk. A csillogó szempárban ott láttam a húgomat, a zene iránti mély tiszteletet és szeretet. Nem is bírtam magammal, azonnal ajándékoztam neki még két másik lemezt is, melynek hallgatásával sokat gyakorolhat majd és fejlődhet általa a gitározásban – mesélte meghatódva Szabó Zsolt.

A börzén rengetegféle lemezt találhattak az érdeklődők. Gyerekeknek Halász Judit lemezek, felnőtteknek Deep Purple, The Beatles, The Doors, és ami meglepő, ebből egy csomót ismertek a fiatalok. A rendezvény fényét emelte, hogy két élőzenei műsor is volt, Arató Péter, Pepe elektromos citerájával, a Cats & Jazz pedig jazz dalaikkal kápráztatták el a közönséget.

Egy igazi csoda volt a börze: zene és hangszerek találkozása

Fotó: Böcz Zoltán

József Tibor szerint a hanglemezbörze ezekkel a zenei elemekkel kibővülve volt igazán fantasztikus, zene és hangszerek találkozása, ami valóban fantasztikus élmény volt minden résztvevő számára.