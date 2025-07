Rohadt, büdös és még szarul is néz ki – olykor furcsa meglepetés ajándékot is ad a csomagautomata

A csomagautomata egy rendkívül hasznos dolog. A vevőnek mindenképp hasznos, hiszen nem kell otthon a futárt várnia, nem kell figyelnie az átvevő pontok nyitvatartási idejét, és gyakorlatilag bármit megrendelhet az ország bármely pontjáról. A feladó is jól jár, otthon becsomagol, kiválasztja a feladási pontot és már mehet is az értékékesítés. A FOXPOST időről időre elkészít egy listát a legérdekesebb feladási termékekről. Ezúttal a szobanövények feladásával kapcsolatos intelmekre hívják fel a figyelmet. A legfontosabb: ne adjunk fel növényeket!

A csomagautomata nem üvegház, ne adjunk fel növényeket

Forrás: FOXPOST sajtófotó

Schrödinger macskája talán a világ leghíresebb gondolatkísérlete. A lényege, hogy egészen addig nem tudjuk, hogy egy dobozban lévő macska él-e vagy sem, amíg ki nem nyitjuk a dobozt. Ugyanez történik, amikor valaki élő növényt küld csomagautomatával: amíg a címzett ki nem nyitja a rekeszt, senki sem tudhatja biztosan, hogy a növény túlélte-e a szállítást, vagy elpusztult, és szétázva, bebüdösödve tönkretett mindent. A FOXPOST ismét figyelmeztet: az élő növény nem csomag, ne küldjük csomagautomatával!

Gusztustalan, szétrohadt meglepetés a csomagautomata tartalma

Ahogy az őszi időszakban, úgy a tavaszi-nyári idényben is áttekintést végez az egyik legnagyobb csomag automata cég, a FOXPOST. Beszámolójuk szerint minden évben visszatérő probléma ebben az időszakban, hogy megnövekszik az élő növények és virágok feladására irányuló próbálkozások száma. Azonban a csomagautomaták egyszerűen alkalmatlanok élő növények szállítására. Belső tere zárt, sötét, a szellőzése nem megfelelő a növények számára.

Az élő növény csomagautomatán keresztül történő feladása nemcsak a küldemény épségét veszélyezteti, hanem más felhasználók csomagjait is. A zárt, meleg térben a növény könnyen bepállik, nedvesedik, megrohad, és tartalma – például víz, föld vagy növényi nedv – átszivároghat a csomagoláson. A kifolyó növényi tartalom szállítás közben beszennyezheti a környező csomagokat, ezzel anyagi kárt és kellemetlenséget okozva más ügyfeleknek is. Ha pedig a szennyeződés a csomagautomata rekeszét is érinti, azt tisztítani és fertőtleníteni kell, ami időszakos leálláshoz és működési fennakadásokhoz vezethet.

– Élő növénnyel én még nem találkoztam, de mi ugye ki sem nyithatjuk a feladott küldeményeket. Viszont romlandó étellel nem egyszer volt szerencsém találkozni. Többször volt olyan csomag, ami úgy bűzlött, mint a romlott hús. Gusztustalan volt, és az egész csomagtér azzal a szaggal volt tele. Ami ugye a többi csomagon is érződött, így más vevők is háborogtak, hogy mi ez a förtelmes szag, ami saját csomagjukból árad – mondta el a barcsi Vas Tamás, aki egy csomagküldő cégnél dolgozik futárként.