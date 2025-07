Folyamatosan cseng a darázsirtók telefonja Somogyban, ellepték a Dunántúlt a veszélyes rovarok

Napi 8-10 telefonhívás is befut a darázsirtók telefonjára, folyamatosan érkeznek a megrendelések, mert óriásira fejlődtek a darazsak, és házi praktikákkal nem bírnak velük, vagy most veszik észre, hogy tömegesen jelentek meg, felelte kérdésünkre Lévai Szabolcs, kaposvári kártevőirtó és gázmester. Somogy mellett Baranyából és Tolnából is hívják őket.

A darázsirtó a tetőre is felmászik

A darázsirtókat Kaposfüredre riasztották

Legutóbb Kaposfüredre riasztották őket, mert egy német darázs család költözött be a rag alá, vagyis az ereszcsatorna és a családi ház fala közé, ahol a tető túlnyúlik az épület falán.

Ilyenkor megnézzük a rovarok útvonalát, majd a röpnyílásukon keresztül nagy nyomással bejuttatjuk a port a fészekbe

– magyarázta a darázsirtó. – A bent lévő rovarokat ez elpusztítja, és ha a por a kijáró rovarokra tapad, azokkal is végez. Ezért a röpnyílás környezetét is beszórjuk az irtószerrel. Így bontás nélkül megszüntethető a probléma annak ellenére, hogy néha egy méterre is lehet a nyílástól a fészek. Egy német darázs kolónia akár 20 ezres fészket is rakhat.

Az idei nyáron később indult a szezon, de a nyár derekára kifejlődtek a rovarok, és az igazi invázió augusztusra várható.