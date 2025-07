Életet menthetnek az új berendezések

Az újraélesztéshez szükséges készülékek az ügyfélforgalom szempontjából leginkább frekventált helyiségekben, a kormányablakokban lettek elhelyezve.

A szerkezet használatáról és az alapvető elsősegélynyújtási ismeretekről az Innomed Medical Zrt. oktatója, Balla Attila tartott előadást a kormánytisztviselőknek. Mint elmondta, a fejlett országokban a vezető halálokok között szerepel a hirtelen szívhalál. Hazánkban naponta 70 embert érint, évente 25 ezret. A túlélési esélyt jelentősen növeli a mielőbbi szakszerű újraélesztés.

A használatra oktatták a hivatalok munkatársait

Fotó: Kovács Tibor

A szakember elmagyarázta és megmutatta a mellkasi kompresszió menetét, majd előkerült a defibrillátor, ami jellegéből adódóan önmaga elvégzi a beteg állapotának felmérését, s amennyiben szükséges, akkor az elektromos impulzust is leadja. Mindehhez természetesen szükség van az emberi segítségre is, hiszen a készülék öntapadó elektródáit fel kell helyezni a páciensre, és az impulzust is egy gomb megnyomása indítja el. Ennek a folyamatát és mikéntjét tanulták meg a hivatal munkatársai, akik próbababán gyakorolhatták a mellkaskompressziót és a defibrillátor használatát.