Denevér para Somogyban – hozzá ne nyúlj, kicsinál!

Egyre több helyen találkozhatunk a sokaknak félelmetesnek tűnő bőregérrel, ami valljuk be, nem túl bizarr látvány az eresz alatt. A rémtörténetek kellőképpen kialakították az emberekben az undort, az amúgy teljesen ártalmatlan lényekkel szemben. Ártalmatlanítani nem szabad őket, hiszen a denevér védett faj, de jobb, ha házi kedvenccé sem fogadjuk, hiszen rengeteg fertőzést hord magában.

Fotó: Matt Young

Nyári esték, kellemes idilli hangulat az erkélyen még a panelekben is akad. Ezt az harmonikus pillanatot azonban se perc alatt el tudja rontani egy váratlan vendég, a denevér. Női sikolyok, férfias erőnlét mind-mind a velejárói megjelenésének, nem mindegy azonban, hogy tessékeljük ki a kis pajtást. Szakember mondja el, mit tehetünk.

Denevér para Somogyban, egyre több van a hívatlan vendégből

Somogyban alapvetően a törpe denevérek fajával találkozhatunk a legtöbbször, azok közül és az épületlakó és az odúlakók alfajaival. Kozma-Bognár Tamás, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre szerint az élőlények teljesen ártalmatlanok, de jobb tisztában lennünk azzal, milyen veszélyes is lehet egészségünkre pusztán az érintésük is.

– Somogyban legtöbbször épületlakó denevérekkel találkozhatunk. Jellemzően a födém alá költöznek be és egészen a nyár végéig boldogítanak bennünket. Különösebb kárt nem tudnak okozni, inkább a piszkításuk jelent gondot, az viszont jelentős. Nemcsak, hogy büdösek és erős a szaguk, még fertőzéseket is hordanak magukban. A covid terjedésében is komoly szerepet játszottak, de minden egyéb más fertőzést is terjeszthetnek ezek az állatok – mondta el a természetvédelmi őr.

Somogyban leginkább az épületlakó denevérfajjal találkozhatunk a legtöbbet

Forrás: www.knp.hu

– A legfontosabb az, ha találkozunk velük, hogy semmiképp se nyúljunk hozzájuk. Ha komolyabb mennyiségű denevérrel találkozunk mindenképp hívjunk tájegységvezetőt, hiszen nekünk van erre felhatalmazásunk. Tavaly például a barcsi Köztársaság utcában újítottak fel egy födémet, amikor is komoly mennyiségű denevérpopulációra találtak a kivitelezők. Ebben az esetben is nekünk szóltak. Én kivonultam a helyszínre és egy papírdobozba helyeztem őket, és egy meleg helyre szállítottam őket. Péterhidán és Csokonyavisontán juhhodályba helyeztem őket, ahonnan ugye nem éri el az ő rá vadászó nyuszt vagy nyest – tette hozzá a szakember.