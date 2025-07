A szabadságolás ad munkát a somogyi diákoknak

Áruházakban, moziban, fürdőben is el tudnak helyezkedni, de különböző árufeltöltési és raktári munka közül is válogathatnak a fiatalok vármegyénkben, ha diákmunka után néznek. Ritkábban, de akadnak irodai kisegítő munkák, de a legtöbben a vendéglátásban vannak. – Balatonon pedig kempingekben, szállodákban, áruszállítós cégnél, gyorsétteremben, üzletekben, büfékben. A magyar tengernél a szállás is biztosított a munkákhoz – osztotta meg velünk Dakó Roland, a Melódiák régióvezetője, hozzátéve, hogy óriáskerekeknél, vidámparkoknál és vízibicikli kölcsönzőknél is kapnak lehetőséget a tanulók.

Sokan vállalnak nyáron feladatot diákmunka keretén belül.

Fotó: Lang Róbert

18 év alatt maximum 8 órát dogozhatnak a diákok, de azok, akik betöltötték a felnőtt kort, akár többet is vállalhatnak. Átlagosan 1800-2200 forintot kapnak óránként, ráadásul a 25 év alatti munkavállalók adómentességet is élveznek.

–Én jelenleg Csurgó Város Önkormányzatánál dolgozom egy ott informatikusként/karbantartóként tevékenykedő ismerősöm mellett, hisz jelenleg én is informatikát tanulok. Általában kisebb munkák vannak, például van amikor monitorokat kell szétszedni és megjavítani, gépeket rendbe rakni, esetleg kitisztítani őket. Ez most már a második nyaram, amikor dolgozom egy hónapot, hiszen szeretek utazni, szórakozni, karriert építeni, ezért úgy gondoltam, mindig jól jön egy kis plusz pénz. Az előző évi fizetéshez képest emeltek egy pár százalékot, így idén 145.000 forintot kapok 1 hónapra úgy, hogy napi 4 órában, 8-tól 12-ig dolgozom– árulta el a csurgói Török Ádám.

Forrás: Rippl-Rónai Múzeum facebook

Diákmunka keretein belül, sokan vágynak a múzeumba

A kaposvári múzeumban mintegy 20 diák dolgozik turnusonként, ugyanis az intézményben júliusban és augusztusban is van lehetőségük munkába állni a fiataloknak. Méghozzá a munkaügyi központon keresztül. A fizetésük is a hivatalon át érkezik a napi négyórás munkájukért. Elkél a segítség a múzeumnak, ahol nagyon sok feladat van, ugyanis még költözik az intézmény, de a pakolás és rendszerezés mellett a nyári nagytakarításban is részt vesznek. Így a fiatalok segítenek például az ablakpucolásban, de akár teremőrként is dolgozhatnak. – Kifejezetten testhezálló ez a típusú munka, nagyon sokat fejlődnek, megtanulják, hogy munkába kell járni adott időre, dolgozni kell. De sokat segítünk a szülőknek azzal, hogy a gyerekeket szoktatjuk ahhoz, hogy tartsanak maguk után rendet – mondta el Ábrahám Levente, a kaposvári Rippl- Rónai Múzeum igazgatója.