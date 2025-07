Diákok két keréken: bringás táborban jártak a barcsi gimnazisták

Az idei nyár sem telt el bringás tábor nélkül a barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium tanulóinak részéről. Ezúttal a Bükkalja és Tisza-tó környékét járták be a fiatalok, természetesen többször is két keréken. A diákokat Nagy László tanár úr kísérte. A táborban résztvevő diákokat csak párszor tépázta meg az eső, de az esti tábortűznél mindenkinek sikerült felmelegednie. A túra ideje alatt volt alkalom barlangászásra és ösvények felfedezésére is, de a környékbeli kilátók meglátogatása is többször megakasztotta a 220-kilométeres utat. A diákok részt vettek egy kenutúrán, illetve egy felejthetetlen játék is várta őket a sarudi vízi vidámparkban is. Esténként salsa órák és foci várta a gimiseket, a tábor zárásaként pedig népies dallamok csendültek fel a búcsú-táncház okán.