Kiköpöd vagy lenyeled? Nem is tudod, mire nem jó a dinnyemag

Beköszöntött a nyári dinnyeszezon, sokak kedvence a lédús csemege. A hazai görögdinnyék vitaminokban és ásványi anyagokban is bővelkednek, amelett, hogy zamatosak. Sokan nem tudják, hogy a dinnyemag is tele van olyan értékes tápanyagokkal, amelyek pozitív hatással vannak egészségünkre, hiszen többek között magnéziumot és vasat is tartalmaz, ráadásul megpirítva kifejezetten egészséges nassolnivalóvá válhat.

Dinnyeválasztásnál a szín és hang a fontos

Fotó: Mészáros János

A dinnyemag páratlan összetevői

Magnéziumot tartalmaz, ami egy létfontosságú ásványi anyag

A görögdinnyemagban felfedezhető ásványi anyagok közül az egyik a magnézium, melyből egy 8 grammos adag 42 milligramm magnéziumot tartalmaz, ami egy egészséges felnőtt napi magnéziumszükségletének 10 százalékát teszi ki. Ez az ásványi anyag kulcsszerepet tölt be számos anyagcsere-funkcióban, az energiatermelésben, az izom- és idegműködésben, valamint hozzájárul az immunrendszer, a szív és a csontok egészségéhez. Vasat tartalmaz, ami nélkülözhetetlen a szervezet számára

A vas elengedhetetlen az emberi szervezet számára, hiszen a hemoglobin fontos összetevője, ami az oxigént szállítja a szervezetben, emellett pedig szerepet játszik a megfelelő izomműködésben, az energiatermelésben, az idegrendszeri folyamatokban és az immunrendszer működésében is. Egy maréknyi dinnyemag körülbelül 0,29 milligramm vasat tartalmaz, ami hozzávetőlegesen a napi szükséglet 1,5 százaléka. Telítetlen zsírokat tartalmaz, amely csökkenti a szívroham és stroke kockázatát

A jó zsírok, avagy az egyszeresen és többszörösen telítetlen zsírsavak nagyon fontosak az egészség szempontjából, mivel szerepet játszanak a koleszterinszint és a vérnyomás csökkentésében, részt vesznek a hormontermelésben, gyulladáscsökkentő hatásúak, emellett pedig redukálják a szív- és érrendszeri betegségek, illetve a stroke kockázatát. Egy maréknyi dinnyemag, körülbelül 4 gramm összesen 0,3 egyszeresen és 1,1 többszörösen telítetlen zsírsavat rejt magában.

Cinket tartalmaz, ami számos élettani folyamatban vesz részt

A cink egy esszenciális nyomelem, amely elengedhetetlen a szervezet megfelelő működéséhez, valamint fontos szerepet tölt be többek között az anyagcserében, a hormonális egyensúlyban, a vércukorszint szabályozásában, valamint a haj, a bőr és a köröm egészségének megőrzésében. Egy nagy maréknyi adag a napi cinkszükséglet 4 százalékát fedezi.

A dinnyemag elkészítésének fortélyai

A dinnyemag alacsony kalóriatartalmú, ugyanis egy nagy marék belőle körülbelül 43 kalóriát tartalmaz, ami jóval kevesebb, mint egy csipsz. Egyszerű és gyors nassolnivalót lehet belőle készíteni. Melegítsük elő a sütőt 160 fokra, majd egy sütőpapírral bélelt tepsire szórjuk rá a magokat és tegyük be a sütőbe. A magok körülbelül 15 perc alatt elkészülnek, azonban félidőben érdemes megkeverni őket. Ha még ízletesebbé szeretnéd tenni a ropogtatnivalót, akkor tehetsz rá sót és olívaolajat, sőt akár chilit vagy limelevet is.