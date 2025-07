Döbbenetes karambol: egy autó brutális erővel csapódott egy teherautónak az autópályán! - videó

A nyár derekén vagyunk, javában tart a vakáció, ám a rengeteg figyelmeztetés és jó tanács ellenére van, aki túlságosan nem sokat foglalkozik a KRESZ-előírásokkal - döbbenetes karambol történt a sztrádán.

Döbbenetes karambol: egy autó brutális erővel csapódott egy teherautónak az autópályán!

Sávváltás, teherautó, műszaki hiba - a sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett

- Na, így ne válts sávot soha! - írta közösségi oldalán az MKIF . - Megdöbbentő képsorokat rögzített az egyik forgalomfigyelő kameránk július elején az M1-es autópályán. Egy teherautó műszaki hiba miatt félrehúzódott a pihenőből kivezető gyorsítósávra, ami egyben a csomópont lehajtó sávja is.

Kiderült: egy belső sávban érkező autós - általuk nem ismert okok miatt - hirtelen a belső sávból a külső sávba sorolt ki egy kamion takarásából, és az ott álló teherautónak ütközött. Csodával határos módon a balesetben az autó vezetője csak könnyebb sérüléseket szenvedett, a járműből saját lábán szállt ki.

- Az autópályán mindig körültekintően válts sávot! - hívta fel a figyelmet az MKIF. - Győződj meg róla, hogy biztonságosan be tudod fejezni a megkezdett manővert - hogy látod azt a útszakaszt, ahová tartasz, megfelelő sebességet választasz és az út és látási viszonyoknak megfelelően közlekedsz!

Azt is tanácsolták: soha ne kényszeríts másokat hirtelen fékezésre, irányváltásra! Ebből újabb balesetek, balesetveszélyes helyzetek alakulhatnak ki.

Őrült tempó és elképesztő figyelmetlenség

- Időnként néhányan meggondolatlanul végzik a manővereket, nem néznek körül, a tempó viszi őket - mondta hétfőn Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesülete tiszteletbeli elnöke. Hozzátette: egyes autósok figyelmetlenek, a meleg és a rohanás is közrejátszhat, s bár nagyon felgyorsult az életvitel, de mindig be kell tartani a közlekedési szabályokat. Aki fáradt, az álljon félre, pihenjen, ugyanakkor az is lényeges, hogy a sofőrök időben induljanak el és ne az az autópályán próbálják meg behozni a lemaradást.

Punik László arra is felhívta a figyelmet: a járművezetők - különösen nyáron - számoljanak a közlekedési dugóra vagy arra, hogy lelassul a forgalom. Ilyen az M7-esen is előfordulhat, a mostani balatoni forgalom miatt hosszabb lehet a menetidő.