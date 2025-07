Csak rápillantasz a telefonra a pirosnál? Ennyit fizethetsz érte

Sebestyén Krisztián szerint könnyen halmozni is lehet a bírságot. Ehhez nem kell más, mint például a járművezető gyorsan vezessen, menet közben közben telefonáljon és ne csatolja be a biztonsági övet. Az elnök nyomatékosan arra hívta fel a figyelmet, hogy júliusban újabb közlekedési akció lesz, s a Balaton parton is várható razzia.