Hősök a hátsó udvarból: gyerekek mentették meg egy idős asszony életét Babócsán

Életmentő lehet egy gyerekből csak a véletlenek játékának köszönhetően. Még javában tart a nyári iskolaszünet, minden gyerek úgy nyaral, ahogy tud. Ki a Balatonon, ki külföldön, ki vidéken, de vannak olyanok, akik saját somogyi lakóhelyük környezetében teszik mindezt. A történet , amire büszkék lehetnek a babócsaiak, főleg a Fürdő utcai lakók, pont olyan három fiatal kis tizenévesekről szól, akik a községükben töltik a szünetük nagy részét, a települést járják be, biciklivel, rollerekkel, vagy éppen gyalog.

Életmentő gyerekek a babócsai fürdőnél

Életmentő gyerekek segítettek az idős nőn

Éppen ilyen kis csavargásoknak köszönheti életét az a 70 éves beteg asszony, akihez nap mint nap a családsegítő jár ki, ételt, gyógyszert visz neki, gondnokság alatt áll. De a szerdai napon valahogy mégis sikerült neki a lakását elhagyni, így elindult a közeli gyógyfürdő fákkal, dús borokkal benőtt erdei útra. Hogy hová indult, és miért hagyta el a biztonságát jelentő lakását, azt talán jómaga sem tudta. Az erdőben aztán összeesett, arcára borult, és ebben a helyzetben talált rá a három fiatal.

Elmondásuk szerint nem mertek hozzányúlni, de mobilon azonnal hívták a mentőket. Az Országos Mentőszolgálat diszpécsere mindvégig telefonon tartotta velük a kapcsolatot, aki azonnal küldte a mentőt is. A három kis srác, Áron, Olivér, és Levente ezenkívül azt is megtette, hogy egy megadott helyen bevárták a mentőt, hogy ezzel is segítsenek.

– Ők hárman megtették azt egy ember életének a megmentéséért, amit a mai zűrzavaros világunkban kevesen tesznek meg – mondta olvasónk, a babócsai Kalányos István, aki az esetről értesített bennünket. – A babócsaiak méltán büszkék lehetnek Áronra, Olivérre, és Leventére, akik példát mutattak emberségből és jelesre vizsgáztak. Szerintem a szeptemberi iskolakezdéskor azonnal kijárhat nekik egy 5- ös osztályzat...