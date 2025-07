Tényleg életmentő lehet a csetbot? – Félrediagnosztizál vagy pontosabb mint az orvos?

Sokan használják ma már akár orvosi diagnózisok felállítására is a csetbotot, ami valljuk be, azért elég bizarr lehet. Egyre többen próbálják ki, mire képes a ChatGPT, ha tüneteket írnak be neki – és néha megdöbbentően pontos választ ad. Az orvosok azonban aggasztónak tartják az effajta diagnosztizálást, azt javasolják mindenképp forduljunk orvoshoz. Vajon, tényleg életmentő lehet az AI?

Vajon az orvos után most már a csetbot lesz az életmentő?

Forrás: Barcsi Kistérségi és Járóbetegellátó Intézmény

Képzeljük milyen lenne, ha a mesterséges intelligencia mondaná meg az orvos helyett mi a bajunk? Ha csak egyszerűen pötyögnénk az adatokat és ő már mondaná is okosan nekünk, hogy ez és az a probléma, ezt és azt kell tennünk. Végül is, kicsit hasonló mint a telemedicina nem? A különbség talán annyi, hogy ott a vonal végén egy orvos áll, diplomával, tapasztalattal és gyakorlattal, a csetbot másik felén pedig egy gép ül. De ki tudja jobban a választ?

Életmentővé válhat a csetbot

A neten egyre több történet kering arról, hogy a ChatGPT mentett életeket, hiszen különböző egészségügyi panaszokra szinte hajtű pontossággal adott választ. Egy 27 éves amerikai nő például hónapok óta járta az orvosokat különféle rejtélyes tünetekkel, amikor végső elkeseredésében megkérdezte a ChatGPT-t. A chatbot válasza az volt, hogy a fiatal hölgy valószínűleg rákos megbetegedéssel küzd. Ezt később az orvosok is megerősítették, a nő pedig kezelést kapott és megmenekült.

Az emberek gyakran keresik meg a ChatGPT-t egészségügyi kérdésekkel, mert gyors, könnyen hozzáférhető és anonim válaszokat szeretnének kapni olyan problémákra, amelyek aggasztják őket. Sokan nem biztosak benne, hogy egy adott tünet mennyire súlyos, és először inkább utánanéznek valamilyen megbízhatónak tűnő forrásból, mielőtt orvoshoz fordulnának. Emellett az is előfordul, hogy valaki egyszerűen csak kíváncsi egy orvosi kifejezés jelentésére, egy laboreredmény értelmezésére, vagy egy gyógyszer mellékhatásaira.

Életmentő csetbot

Forrás: forbes.com

A leggyakrabban előkerülő tünetek közé tartozik a fejfájás, a szédülés, a hasfájás, a bőrkiütések, a köhögés, a fáradtság, illetve különféle emésztési panaszok. Sok kérdés érkezik nőgyógyászati problémákkal, pszichés tünetekkel (mint a szorongás vagy alvászavar), illetve fájdalommal kapcsolatosan is. Gyakori az is, hogy valaki egy konkrét betegségre gyanakszik (például pajzsmirigy-probléma, cukorbetegség, allergia) és ehhez keres megerősítést vagy cáfolatot.

A végső diagnózis felállításához inkább orvosi választ keressük

– Én abszolút a telemedicinához tudnám hasonlítani. A covid idején ugye egyre inkább azt preferálták az orvosok, ha be sem mentünk a rendelőbe. Hívjuk fel őket, mondjuk el a tüneteinket, majd ezt végighallgatva a szakember egy diagnózist felállítva vagy receptet ír fel a felhőbe, vagy behív minket további vizsgálatokra. Tuladjonképpen a csetbot is ezt csinálja – mondta el Kiss Balázs, barcsi informatikus.