Elindult a vízpótlás Péterhida térségében

A Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Péterhida térségében megkezdte az online felületen felajánlott területek elárasztását. Az elárasztással érintett területek egy része magántulajdonban van, másik része önkormányzati kezelésben. A "Vizet a tájba!" program keretében így újabb 30.000 m3 víz kerül ki a tájba, ezzel is javítva a térség mikroklímáját. A "Vizet a tájba" program egy olyan kezdeményezés, melynek célja a vízkészletek megőrzése és a vízhiányos területek vízellátásának javítása a víz tájban tartásával, ahelyett, hogy elvezetnék azt. A programban a gazdák önkéntesen felajánlhatják földjeiket időszakos elárasztásra, ezzel elősegítve a talajvízszint emelkedését és a vízvisszatartást. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) egy online felületet is létrehozott, ahol a gazdák bejelenthetik a felajánlásaikat, melyeket szakmai és jogi szempontból is megvizsgálnak.