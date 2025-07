Elképesztő pofátlanság: tippelj, szerinted kik parkolnak így?

Rakodóhelyek - ezzel is érdemes tisztában lenni!

A városokban a boltok, üzletek áruellátását segítik az úgynevezett rakodóhelyek, ahol megállhatunk ugyan, de haladéktalanul lehetővé kell tudnunk tenni az áruszállító járművek beállását. A mozgáskorlátozottak járműveire sok könnyítés van érvényben, de a rakodóhelyek tilalmai rájuk is vonatkoznak, vagyis ezeken a helyeken ők sem várakozhatnak.

Elképesztő pofátlanság: most komolyan, tényleg így kell parkolni?

Ifj. Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke szombaton azt mondta: vannak szemtelen sofőrök, akik nincsenek tekintettel a többi parkolni vagy megállni szándékozóra.

- Ezek a sofőrök többnyire a felfestett útburkolati jeleket figyelmen kívül hagyják, s egy helyett másfél vagy akár két beállási lehetőséget is elfoglalnak - folytatta. - Ez bosszantó, mivel kevés a parkolóhely, sok a jármű és mindenki minél közelebb szeretne megállni a hivatalhoz vagy a bolthoz. Olyan is előfordul, hogy az autós tiltott helyen áll meg, ezért a rendőrök büntetnek. A bírság akár 26 ezer forint is lehet.

Az elnök kiemelte: van, aki mozgáskorlátozottak helyét foglalja el. Ez nemcsak tilos, hanem szégyenletes dolog is. Szerinte az is durva, ha a parkoló autók mögött állnak le egy másik járművel, s ezzel megakadályozzák a kihajtást. - A pórul járt sofőrök ilyenkor kínjukban várnak vagy a dudát nyomják - mondta Ifj. Somogyvári János. - Az is gond, ha az autók túl közel állnak egymás mellé, s a vezető nem tud könnyen kiszállni. A parkolás sok bosszúságot okozhat, különösen nyáron.