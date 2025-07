Falunapi dömping volt Somogy vármegyében - fotók

Szombaton több somogyi településen is falunapot tartottak, maratoni hétvégének számított ez a javából. Böhönyén Illés-napi Búcsú és Falunap volt, Ladon pedig családi és gyermekprogramok, színpadi műsorok várták egész nap az érdeklődőket. Emellett Somogytarnóca és Magyaratád is tartott falunapot szombaton, valamint Nágocson és Ladon is közösségi programok valósultak meg. Segesden pedig sportnap és főzőverseny várta az érdeklődőket.

A falunapot Somogytarnócán még a gyerekek is élvezték

Fotó: Dombi Regina

A falunapok lényege, hogy erősítsék a helyi közösség összetartozását, ápolják a hagyományokat, és lehetőséget biztosítsanak a közös ünneplésre, szórakozásra. Ezek az események fontos szerepet játszanak a vidéki életben, hiszen alkalmat adnak arra, hogy a falu lakói együtt legyenek, jobban megismerjék egymást, és kifejezzék büszkeségüket saját településük iránt. Somogyban – kis túlzással ugyan – de majd minden településen ezekből mindent tető alá hoztak a falusiak.

Falunap dömping Somogy vármegyében

Szombaton tartottak falunapot Somogytarnócán is, ahol a hagyományokhoz híven az idei is a Bolhói Ferenc Emléktornával kezdődött. 11 csapat érkezett a környék településeiről és természetesen Somogytarnócáról is, hogy megmutassák, ki a legjobb a vidéken. A foci nagyon fontos szerepet töltött be és tölt be a mai napig a falu életében. Ennek apropóján nyílt kiállítás a falunappal egyidejűleg a település faluházában, amin az egykori Satelit SC kapta a főszerepet. Bolhói Ferenc hosszú éveken keresztül vitte a hátán a csapatot, ezért is róla nevezték el az emléktornát. A kiállításon a serlegek és kupák mellett kiállítottak az egykori csapattagokról fotókat, illetve régi mezek és újságcikkek szerepeltek még a repertoárban. A kiállítás anyagát – falubeliek segítségével – Otárticsné Hosszú Melinda, a Móricz Zsigmond Művelődési Központ munkatársa szedte össze és ő maga is rendezte be a kiállítótermet.

A somogytarnócai falunap alkalmával egy kiállítást is megnyitottak, ahol a régi falubeli focicsapatra, a Satelit SC -re emlékeztek meg a szervezők

Fotó: Dombi Regina

A délután három órakor kezdődő programok első pillére az újszülöttek köszöntése volt. Somogytarnócán minden évben köszöntik a két falunap között eltelt időszakban született gyermekeket, idén négyen kaptak emlékplakettet és elismerő oklevelet. Így fogadták be, már hivatalosan is az újszülötteket a település lakosai közé.